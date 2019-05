Lampe, Haquin, Chumacero y Martins, la columna de la Verde

Santa Cruz

No hay dudas de que la estructura de esta nueva selección boliviana que dirige Eduardo Villegas tendrá como base a los pocos legionarios que estarán entre los 23 que irán a Francia y a la Copa América de Brasil. Luis Haquin, Alejandro Chumacero, ambos del Pueblo de México, y Marcelo Martins, del Shijiazhuang Ever Bright, de China, son los llamados aportar con su jerarquía internacional a la Verde. A éstos hay que sumar la experiencia del arquero Carlos Lampe, que fue el titular en la última Copa.

Entre hoy y mañana se irá definiendo el equipo para el duelo ante Francia. Lo que es un hecho es que la estructura se armará sobre una columna vertebral que mezcla la juventud de Haquin con la experiencia de Lampe, Chuma y el Matador, pero los cuatro con la jerarquía que da jugar en el exterior del país.

Aunque Villegas todavía no anunció quién será el portero titular, es casi un hecho que Lampe tiene un plus sobre los demás y ése es que viene de ser el titular en la última Copa América de Estados Unidos y acabó siendo el dueño del puesto en las eliminatorias. Además, hay que sumar que en los últimos años estuvo militando en el fútbol de Chile y el segundo semestre fue fichado en Boca Junior, aunque no jugó.

Ahora, en San José desde el comienzo de año, Lampe logró ganar ritmo de juego y continuidad, que era lo que buscaba para ser tomado en cuenta por el técnico.

En la defensa, ya sin el capitán Ronald Raldes, comenzó la era de Haquin, el joven central que viene de jugar este semestre en el Puebla, de México, donde aseguró que mejoró su nivel por el juego dinámico que tiene la Liga de la Concacaf.

Villegas debe definir quién acompañará a Luis en la última línea. Los candidatos son Adrián Jusino, Ronny Montero, Mario Cuéllar y José María Carrasco, aunque uno de estos centrales quedará al margen de los 23 de la lista.

El medio campo tendrá la presencia de Chumacero, el volante del Puebla que llegó en el momento de madurez ideal de un futbolista, pues además con la Verde ya sabe de compromisos de alto nivel en Copa América y en eliminatorias, por lo que está apuntado para ser el conductor de un equipo que pretende mostrar un juego dinámico.

Un puesto en el ataque será para Marcelo Martins, hoy por hoy, el máximo referente de Bolivia en el exterior, pues el delantero lleva 15 años jugando en el fútbol del exterior y es seleccionado desde 2007, por lo que tiene en sus espaldas tres eliminatorias y tres Copas América.

APUNTE

La selección, con menos legionarios

Después de la clasificación al Mundial de Estados Unidos 1994, ésta es la selección boliviana con menos jugadores legionarios, sólo tres llamó el DT Eduardo Villegas, aunque la realidad también marcó que son muy escasos los futbolistas nacionales que militan en el exterior.

De los convocados, Haquin, Chumacero y Martins son los únicos que juegan el exterior. Los dos primeros futbolistas militan en el Puebla, de México, y el atacante juega para el Shijiazhuang Ever Bright, de China.