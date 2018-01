¡Suenan los motores! Arranca el Dakar 2018

Arrancó hoy la cuadragésima edición del Rally Dakar, la competencia más desafiante del planeta que recorrerá 9.000 kilómetros de los territorios de Perú, Bolivia y Argentina.

La partida simbólica se dio en el Pentagonito, en Lima, donde el público se dio cita para saludar a los competidores en esta nueva aventura.

Serán tres partes muy distintas cuyas condiciones extremas pondrán a prueba hasta el límite la resistencia de los 525 participantes inscritos.

Del podio de partida saldrán 337 vehículos, de los cuales 140 son motos, 105 coches, unos 50 quads, 42 camiones y 14 vehículos utilitarios todoterreno (UTV), la reciente categoría creada en el rally, a mitad de camino entre los quads y los coches.

Bolivianos en el Dakar

La piloto boliviana Suany Martínez, de cuadriciclos fue la primera en subir a la rampa de la largada simbólica.

Nervous but full of trust, Suany Martínez is the 1st woman on crossing the podium.

// Nerviosa, pero confiada, Suany Martínez es la primera mujer en cruzar el podio.#Dakar2018 pic.twitter.com/3HX9nhc4Vb

— DAKAR RALLY (@dakar) 6 de enero de 2018