Bolivia recibe al Dakar en medio de agitación social

La Paz

La 40ª edición del rally Dakar ingresará hoy desde Perú a Bolivia, donde le aguarda un escenario de protestas sociales que hostigan al presidente Evo Morales, fuerte impulsor de la competencia, a causa de una conflictiva reforma del Código penal.

Mientras la competición estaba en pleno desarrollo en tierra incaica, en Bolivia una agitación social confronta al mandatario izquierdista, en el poder desde 2006 y con la aspiración de postularse a un cuarto mandato sucesivo para el periodo 2020-2025.

En el momento en que el Dakar llegue desde Arequipa a La Paz, hoy, los estudiantes de la universidad pública tienen previsto manifestarse en las calles por la anulación de un resistido nuevo código penal. Además, Santa Cruz está inmersa en una huelga cívica por el mismo motivo.

Las protestas contra Morales se instalaron también enfrente del Palacio Quemado, y en los pasillos del Congreso, donde 14 legisladores de oposición cumplen una huelga de hambre por la anulación de la norma.

Hasta la Iglesia católica rechazó dicho código afirmando que criminaliza el derecho a la protesta ciudadana, despenaliza el microtráfico de droga, pone en entredicho la libertad de expresión, introduce control en las redes sociales, atenta contra la libertad religiosa y deroga artículos contra las ganancias ilícitas y daños lesivos contra el Estado.

Frente a la amenaza de los médicos de no brindar atención a los pilotos del Dakar, el gobierno accedió a anular dos artículos del nuevo código penal referidos a la mala praxis, logrando acabar una huelga de 47 días.

Otros sectores mantienen, sin embargo, la confrontación con el Gobierno para hacer visibles sus reclamos a la llegada de la afamada competencia internacional a Bolivia.

Centenares de camiones, quads, automóviles y motocicletas junto a sus asistentes de más de 50 nacionalidades, llegarán hoy a Bolivia. Los competidores descansarán mañana en La Paz, y el sábado partirán rumbo al sur, hacia la frontera con Argentina, donde ingresarán el lunes.

Hasta que los competidores dejen Bolivia, el Gobierno va a sufrir para que los visitantes no se lleven una mala imagen de Morales.

El sábado se disputará el tramo entre la Paz y el Salar de Uyuni (726 km) y el domingo desde esta localidad a Tupiza (584 km). El lunes el rally partirá desde Tupiza hacia la ciudad argentina de Salta (754 km).

“Perjuicios”

Este es “uno de los momentos más difíciles del gobierno, que invirtió recursos, tiempo y dinero, porque el Dakar se va a llevar a cabo en medio de un clima de tensión y conflictividad”, dijo el analista político Carlos Cordero.

El Gobierno tiene al frente una de las instituciones más influyentes del país, la Iglesia Católica, que critica el nuevo Código Penal.

El ministro de Gobierno (interior), Carlos Romero, sostuvo que hay intereses políticos de grupos opositores detrás de las protestas.

“Ellos (los opositores) han decidido como estrategia perjudicar la imagen del país, afectar el Dakar. Piensan que así le hacen daño al gobierno, (pero) estarían haciendo daño al país en ese tipo de compromisos internacionales”, afirmó Romero.

Empero, el Gobierno es consciente de que tal vez no pueda frenar el malestar de sectores de la ciudadanía, pues no sólo es contra la nueva ley penal, sino también contra la decisión de Morales de postularse nuevamente a la presidencia, pese aque un referendo el año pasado le negó ese deseo.

Por toda la situación, la Policía nacional anunció que no permitirá ninguna movilización o bloqueo de ningún sector social, según anunció el Comandante de la Policía, Faustino Mendoza.

“Si hubiera alguna acción (movilizaciones o bloqueos), vamos a tomar las acciones preventivas inmediatamente”, advirtió Mendoza.

APUNTE

Trabajo dispone horario continuo

El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, informó ayer que su despacho dispuso horario continuo para hoy en las ciudades de La Paz y El Alto, por la llegada de la competencia del rally Dakar al país.

“Hemos dispuesto horario continuo de trabajo para la administración tanto pública como privada de La Paz y El Alto, para el jueves 11 de enero”, dijo en una conferencia de prensa.

Hinojosa explicó que el horario continuo comprende de 07:00 a 15:00, con el fin de que los trabajadores puedan participar de esa fiesta deportiva.

760

kilómetros hasta La Paz

El recorrido total de los pilotos para esta jornada será de 760 kilómetros entre Arequipa y la ciudad de La Paz.

5_dep2_marka_registrada.jpg Una marcha de protesta en el centro de La Paz, ayer. marka registrada

Admiten que la ASO “encomendó” solucionar conflicto

La Paz

Página Siete

El viceministro de Transporte, Galo Bonifaz, admitió ayer que la ASO, organizadora del rally Dakar, “encomendó” al Ejecutivo que dialogue con la oposición para solucionar el conflicto por el Código Penal.

“Hay un afán de desprestigio y nos han recomendado que dialoguemos. No es un tema político, es deportivo, de imagen del Dakar sin intereses particulares o sectoriales. Nos preguntan ¿no se sienten orgullosos por su país? de no valorar lo que somos y que no les interesa su país, su imagen; que a Bolivia lo único que le interesa es dañar la imagen del presidente”, dijo Bonifaz.

La autoridad de Transporte y exdiputado del MAS también dijo que se reunió personalmente con enviados de la organización del rally.

“En relación al tema de las rutas, tema logístico, todo está listo; lo que pasa es que estos conflictos han generado alguna tensión en el ente organizativo que es la ASO”, indicó.

La derogación de dos artículos bajó la tensión del conflicto no logró desactivar del todo el conflicto.

Cuando Morales instruyó la derogatoria de dos artículos surgió la versión de que se había tomado esa decisión por presión de la ASO.

Uyuni, Tupiza y Villazón garantizan paso del rally

La Paz

Abi

El gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, informó ayer que los municipios de Uyuni, Tupiza y Villazón garantizaron el paso del rally Dakar y aseguraron que no permitirán ningún tipo de bloqueo y sabotaje anunciado por cívicos y sectores “de derecha” que protestan contra el Código Penal.

“Villazón como ciudad ya se ha manifestado y no va a permitir ningún tipo de bloqueo y sabotaje, porque ellos comprenden que esa competencia internacional nos ayuda mucho al departamento y lo mismo ocurre con Tupiza y Uyuni”, dijo en una entrevista.

Cejas explicó que la Gobernación desplazará 250 médicos y 40 ambulancias para atender cualquier emergencia y anunció que en las próximas horas se desplazarán efectivos de la Policía. Asimismo, informó que se realizó el mantenimiento de vías, instalación de cisternas de agua potable y baños ecológicos.

Evo pide amabilidad para recibir a los pilotos del Dakar

La Paz

Agencias

El presidente Evo Morales pidió ayer a la población boliviana recibir con “amabilidad y hospitalidad” a todos los pilotos y equipos de asistencia que participan en el internacional rally Dakar, que ingresará hoy a Bolivia por quinta vez consecutiva.

“Por primera vez en la parte deportiva hay participantes de los cinco continentes, decir a los hermanos del campo y las ciudades que reciban y demuestren amabilidad, hospitalidad a todos los corredores y a su equipo de trabajo”, remarcó en un acto público en Santa Cruz.

Tras la promulgación de un decreto que libera las exportaciones de alcohol y azúcar, el jefe de Estado remarcó la importancia de la hospitalidad boliviana para a los visitantes del mundo.