Ministros critican las declaraciones del piloto Leonardo Martínez

"Nos importaría lo que diga Walter Nosiglia o Chavo Salvatierra, que son los mejores", señaló el ministro de Defensa Reymi Ferreira luego de que el piloto boliviano, Leonardo Martínez, pidiera al presidente, Evo Morales, respeto a la Constitución y a los resulatdos del 21 de febrero.

Ferreira hizo estas declaraciones al medio cruceño El Deber y añadió que Martínez debe leer la Constitución Política del Estado antes de exigir que se la respete.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, René Martínez, usó su cuenta de Twitter para repudiar las declaraciones del corredor.

"Criticamos la instrumentalización política que algunos hacen de esta fiesta deportiva mundial. Mal por Leonardo Martínez", apuntó.

Por la mañana, Morales pidió no confundir la actividad deportiva con la política ante el reclamo público que realizó e competidor.

Anoche, Martínez le pidió al presidente Morales que respete la Constitución Política del Estado y la voluntad de la mayoría de la población expresada en el pasado referendo.

"Señor Presidente, señor Vicepresidente, la mayoría votamos No. Yo cuando entro al Dakar me someto a todas las reglas. No soy político, yo solo le pido señor Presidente, respetemos la Constitución, respetemos el 21 de febrero, es lo que yo le pido", expresó Martínez, al llegar a la rampa instalada cerca del estadio Hernando Siles. Su intervención fue transmitida en vivo por el canal estatal.