Bolivianos destacan la carrera y aspiran a ascender

Los pilotos nacionales sobrevivientes en el Rally Dakar 2018 están listos para la dura y compleja etapa maratón de hoy entre La Paz y Uyuni. Los competidores se han propuesto ascender en las posiciones de la clasificación general del Rally Dakar 2018.

El día de descanso sirvió para recuperar energías; también para analizar la navegación y los puntos complicados de la competencia de hoy.

Para Juan Carlos “Chavo” Salvatierra, la competencia hasta ahora dejó una buena sensación, pese a las dificultades y muchas otras situaciones que complicaron el desempeño de todos los pilotos en general.

“Si bien es un día de descanso, hoy (por ayer) es el día en el que debemos mejorar muchas cosas, resolver temas de la moto y problemas. Hago un balance positivo de la actuación, ya que en Perú los terrenos son difíciles, Para mí y los que llegamos ya es un logro estar acá en La Paz”, explicó Salvatierra.

Tras superar problemas mecánicos, un resfrío y caídas en etapas pasadas, “Chavo” Salvatierra aspira a seguir creciendo y mejorando en todo lo que viene a ser la recta final de la competición.

A su turno, el cruceño Leonardo Martínez llegó hasta el hotel Camino Real con un fuerte dolor en la rodilla derecha. Mermado en su físico, el competidor de cuadriciclos aseguró que el objetivo es llegar hasta Córdoba, pese a las dificultades con las que tropezó en las distintas etapas del Rally Dakar en suelo peruano.

“Hemos tenido muchos percances, pero gracias a Dios supimos superarlos. El segundo día me accidenté, por eso tengo la pierna mal, no puedo pararme fijamente, pero puedo competir. Suanny (Martínez) sufrió un corte, pero sigue. Debemos vencer al Dakar”, dijo Martínez.

El boliviano mejor ubicado en la competencia, Daniel Nosgilia (motos) explicó que a la fecha desarrolló un “Dakar seguro” y que la motivación de estar en Bolivia le permitirá seguir creciendo y mejorando.

“Ha sido un buen Dakar para nosotros, una carrera impecable y sin errores. La idea es llegar hasta Córdoba y muy contento por los resultados de etapas anteriores. Estamos peleando con los pilotos de punta y queremos seguir mejorando”, apuntó Daniel Nosiglia.

APUNTES

Más sobre los bolivianos

Wálter padre, enfermo

Luego de tres días con fiebre y competición ardua, Wálter Nosiglia Navarro (padre) recibió ayer medicación para poder restablecerse y continuar.

Pérez llega y trabaja

El piloto boliviano Luciano Pérez llegó ayer a las 06:00 al vivac del Colegio Militar y ahora aspira a mejorar posiciones, pese a las dificultades y tropiezos.

Nogales en La Paz

Pese a abandonar la carrera en la segunda etapa en el bucel de Pisco, el valluno Danny Nogales estuvo presente en el vivac de La Paz para reunirse con KTM y solicitar apoyo en los repuestos. Recibió el cariño del público paceño.

MÁS DATOS

Etapa maratón, sin asistencia

Para hoy, los bolivianos tendrán una dura tarea: superar la geografía nacional, además de llegar a Uyuni y trabajar sin asistencia mecánica.

Por esa razón, ayer trabajaron arduamente para superar sin problemas la séptima etapa La Paz-Uyuni.

“La etapa maratón es bastante importante y hay que tener toda la logística bien hecha para poder hacer una buena etapa, cuidar la moto, tratar de no cometer errores y salir hacia adelante”, dijo Daniel Nosiglia.

Al igual que Daniel, los restantes ocho pilotos nacionales saldrán hoy con la misión de superar la adversidad.

OPINIONES

“Quería estar más adelante (en la clasificación) llegando a La Paz, pero lamentablemente tuve inconvenientes con la moto y otro tipo de cosas de las que no estamos al margen. No me veo en la ubicación que quería en este punto, pero aún hay mitad de Dakar”.

Juan Carlos Salvatierra

Pilotos boliviano (motos)

“Mi intención era descansar, pero ahora debemos pensar en la navegación y mejorar la cuadra para la etapa maratón. Queremos llegar con Suanny hasta Córdoba, pese a que ambos vamos disminuidos hacia la competición por nuestras caídas y lesiones”.

Leonardo Martínez

Piloto bolivianos (quads)

“Contento porque hay equipos que han puesto sus ojos en mí. Muy feliz porque es el sueño de toda mi vida. Hicimos un gran trabajo durante el año y quiero ser piloto profesional y dedicarme a esto en la vida. Todo se puede conseguir y queremos seguir dando mucho más.

Daniel Nosiglia

Piloto boliviano (motos)