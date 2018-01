Wálter Nosiglia deja el dakar por salud

Luego de luchar durante varios días y hasta con el último aliento, el piloto chuquisaqueño Wálter Nosiglia Navarro decidió ayer abandonar el rally Dakar 2018, todo esto debido a su estado de salud.

El “Lobo del Desierto” se tuvo que despedir antes de tiempo, ya que su intención era la de llegar como el mejor boliviano en la categoría de cuadriciclos, empero ahora tendrá que volver a dejar la prueba deportiva más dura del planeta.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

“Fue una etapa muy dura, luego de la primera parte me he sentido mal y por eso decidí hacerlo. Era bajarse, no había una forma de seguir así. Por mi carácter competitivo no puedo estar así. Quería llegar a la meta, pero no pude”, dijo Nosiglia.

Ahora, el equipo boliviano se redujo considerablemente a seis pilotos, luego de los abandonos de Danny Nogales, Fabricio Fuentes, Juan Carlos “Chavo” Salvatierra y Wálter Nosiglia Jager (motos); Suany Martínez (cuadriciclos); además de Wálter Nosiglia padre, quien tuvo una complicación en los pulmones.

De esta manera, ahora sólo quedan en carrera seis pilotos: Daniel Nosiglia Jager (motos); Hernán Paredes y Leonardo Martínez (cuadriciclos); Marco Bulacia, Luciano Pérez y Rilver Vásquez (autos).

Nosiglia sigue arriba

Luego del abandono de su padre, Daniel es el último Nosiglia en competencia. Su presencia en la categoría motos ha dejado una grata impresión en la organización, a tal punto de que ya fue tentado por varios equipos internacionales para 2019.

Al cabo de la décima etapa Salta-Belén, el piloto paceño ocupa el puesto 15 de la etapa, aquella que ganó el austriaco Matthias Walkner.

El crono de Nosiglia se detuvo en 5 horas 32 minutos y 48 segundos. En la general, bajó un peldaño, al puesto 12.

Entre tanto, el cruceño Bulacia finalizó ayer la prueba de autos en el puesto 17 (06h 06 min 57 s), cinco puestos más que en la anterior etapa. Se mantiene en el 12 de la general.