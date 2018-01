A un día del final del Dakar, mira cómo se encuentra el equipo Bolivia

Mañana, el Dakar 2018 llega a su final tras dos semanas de competencia intensa, que dejaron en el camino a ocho de los 12 representantes de Bolivia.

Daniel Nosiglia Jager, Marco Bulacia, Leonardo Martínez y Hernán Paredes son los cuatro competidores nacionales que se encuentran en carrera.

Nosiglia tiene la meta de terminar la competencia entre los diez mejores de la categoría de motos; en las últimas jornadas estuvo entre los 15 mejores de cada etapa.

El papá de Daniel, Walter, tuvo que dejar la competencia por una complicación en su salud, pero lo acompañó durante estos días y ahora lo espera en la meta en Córdoba, junto a su otro hijo, quien tras un accidente abandonó la competencia.

Marco Bulacia ganó hoy terreno y se mantiene en el puesto 16 de la categoría de coches luego que ayer terminara en el puesto 24 en la etapa 12.

Martínez, que compite en cuadriciclo, señaló hoy que se encuentra bien, pero que tiene lastimada la pierna lo que le impide sentarse. "Estoy avanzando así y voy a seguir así hasta llegar al podio", explicó al portal Dakar En Vivo.

El piloto competía junto a su hija Suany, que debió retirarse debido a que una herida en su pierna comenzaba a complicarse.

Por su parte, Paredes que también compite en quads, impactó hoy contra el vehículo del catarí Nasser Al- Attiyah durante la etapa 13, y tras ser remolcado, retomó la carrera.

The imagery coming out of the @dakar this year has been astonishing. @AlAttiyahN with problems early In today’s stage pic.twitter.com/YtMRVkVkrQ

— Colin Clark (@voiceofrally) 19 de enero de 2018