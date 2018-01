Peugeot vuelve a reinar en el Dakar en su despedida

1987 Peugeot 205 T16

Ari Vatanen y Bernard Giroux

Es el inicio de la leyenda del león en el Dakar. Era el París-Argelia-Dakar y entre los pilotos estaba el campeón del mundo de rallys Ari Vatanen que sería finalmente campeón. Y eso que el finlandés tuvo que hacer una gran remontada después de un incidente en el prólogo que le dejó en el puesto 274 de la clasificación. Fue el primer triunfo de Peugeot y de Vatanen en el Dakar con el Peugeot 2056 T16.

Motor: 1.8 T (G) / Potencia: 380 CV / Chasis: Monocasco. Suspensión independiente dobles triángulos y doble amortiguador / L/An/Al: 4.200/1.800/1.560 mm / Peso: 1.370 kg

1988 Peugeot 205 T16 Grand Raid

Juha Kankkunen y Juha Piironen

No pudo repetir triunfo Ari Vatanen. Llegó líder a Bamako, capital de Mali, pero su coche fue robado por la noche y lo recuperaron demasiado tarde y fue descalificado. Ganó otro grande de los rallys: Juha Kankkunen con su Peugeot T16 y Jean Todt, actual. Vatanen llevaba el nuevo 405 Turbo 16, pero Kankkunen ganó con el 205 adaptado para el Dakar con suspensiones que aumentaron la altura del coche siete centímetros, nuevos triángulos, mayor ancho y dos amortiguadores de gas por rueda

1989 Peugeot 405 T16 Grand Raid

Ari Vatanen y Bruno Berglund

El año de la moneda la suerte fue para Ari Vatanen. 13 victorias de etapa de 16, siete de ellas para Vatanen en el dominio total de Peugeot en este Dakar. La batalla entre Vatanen y el belga Jacky Ickx terminó con una moneda al aire en Gao, Mali, por orden de Todt para que la lucha entre sus pilotos no fuera a más. Esta vez sí ganó el 405 de 400 caballos de potencia y motor 1.9 turbo.

Motor: 1.9 Turbo (G) / Potencia: 400 CV / Chasis: Tubular. Suspensión independiente dobles triángulos y doble/triple amortiguador / L/An/Al: 4.250/1.760/1.679 mm / Peso: 1.320 kg.

1990 Peugeot 405 T16 Grand Raid

Ari Vatanen y Bruno Berglund

Un nuevo triunfo para el Peugeot con el gran Ari Vatanen. El coche estaba inspirado en el 405 que todos usaban por las calles de Europa, pero con dos puertas y 25 centímetros más corto. El coche consumía 40 litros a los cien kilómetros, pero el dominio fue tal que no era necesario ir al límite. Vatanen pronto logró dos horas de ventaja y eso le valió para no perder un Dakar que estuvo a punto de no ser suyo tras la etapa de Gao en la que tuvo muchos problemas. Fue la última y cuarta victoria consecutiva de Peugeot en el Dakar hasta su regreso en 2015.

2016 Peugeot 2008 DKR16 Stephane

Peterhansel y Jean Paul Cottret

Después de que no lo lograsen en su vuelta al Dakar por diferentes motivos con un coche diésel y de dos ruedas motrices, a la segunda fue la vencida y Stephane Peterhansel consiguió la victoria. Un coche de 350 caballos, chasis tubular y carrocería de carbono, llantas de magnesio de 17 pulgadas… una bestia.

3.0 litros V6 biturbo diésel en posición central trasera, con una potencia de 350 CV y un par motor máximo de 800 Nm, que envía toda su fuerza únicamente al eje trasero, a través de una caja de cambios secuencial de seis velocidades. Puede alcanzar 200 km/h y a cargo de la frenada quedan discos de 355 milímetros y pinzas de cuatro pistones.

Motor: 3.0 V6 Biturbo Diesel / Potencia: 350 CV / Chasis tubular/ Largo: 4,28 m/ Ancho: 2,2/ altura 1,79 metros. Batalla: 3 metros.

2017 3008 DKR Maxi Stephane

Peterhansel y Jean Paul Cottret

Segundo triunfo de Peterhansel en el Dakar con Peugeot. El coche, mejorado pasó a ser un 3008 DKR con seis cilindros en V, inyección directa, doble turbo… tenía menos potencia máxima que el coche anterior, pero más par. Caja de cambios secuencia de seis velocidades, suspensión independiente de dobles triángulos, amortiguadores dobles… y una velocidad máxima de 200 km/h en el desierto.

Motor: 3.0 V6 Biturbo Diesel / Potencia: 340 CV / Chasis tubular/ Peso: 1020 kilos/ Largo: 4,31 m/ Ancho: 2,22/ altura 1,79 metros. Batalla: 3 metros.

2018 Peugeot 3008 DKR

Carlos Sainz y Lucas Cruz

Si tienes un Peugeot 3008 de serie te puedes sentir ganador del Dakar porque ese SUV de la marca francesa tiene la misma arquitectura del coche con el que Carlos Sainz ha ganado el Dakar. El madrileño ha mantenido un ritmo rápido pero seguro, se ha mostrado muy inteligente y a sus 55 años ha conseguido su segundo Dakar con un coche que es una auténtica bestia del desierto. El coche se ha ensanchado en 20 centímetros con respecto a su antecesor para mejorar la estabilidad y las suspensiones también fueron reforzadas.

Motor: 3.0 V6 Biturbo Diésel / Potencia: 340 CV / Chasis tubular/ Peso: 1020 kilos/ Largo: 4,312 m/ Ancho: 2,40/ altura 1,79 metros. Batalla: 3 metros.