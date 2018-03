Pilotos bolivianos esperan información oficial sobre Dakar

La información acerca del alejamiento de Bolivia del rally Dakar 2019 cada vez va ganando más fuerza en el ámbito noticioso, mucho más porque la información llega a reforzar lo que se especuló ni bien finalizó el certamen: la salida de Bolivia y Argentina y el retorno de Chile y debut de Ecuador.

Esta situación generó una serie de opiniones entre los competidores bolivianos, con un criterio similar: esperar el comunicado oficial del Estado y la Amaury Sport Organisation (ASO), mismo que se dará a finales de mes.

“Definitivamente son rumores, nada está dicho hasta que la organización de el comunicado oficial. Pase o no por Bolivia, estaremos presentes”, dijo Daniel Nosiglia, el mejor piloto boliviano en la categoría de motos en el rally Dakar 2018.

A juicio de Nosiglia, si estos trascendidos llegan a oficializarse, la salida del Dakar para Bolivia sería una gran pérdida, ya que el país dejaría de estar en los ojos del mundo y mostrando todo su esplendor.

“No es una información oficial, así que no debemos preocuparnos por esto y esperar por lo oficial”, apuntó Daniel.

Similar criterio virtió el competidor de autos Marco Bulacia, quien además reiteró que ya no volverá a participar de la carrera más dura del planeta.

“Como no hay nada oficial, no haré caso a los chismes. Por ahora, lo único oficial es que pasará por Perú. Después, todo es cuestión de la gente y no hay que perder tiempo en eso”, dijo Bulacia.

Según el piloto cruceño, esta información ya se conoció ni bien finalizó el rally Dakar 2018, siendo que cundió en redes sociales y mucha gente la tomó como oficial.

Por estos motivos, Bulacia llamó a los aficionados a no tomar en cuenta esta información, aunque muchos medios de comunicación internacionales replicaron este tema.

“Este rumor está hace mucho, no es nuevo”, acotó Bulacia.

Paredes confirma

Si bien lamentó el hecho y aseguró que sería una pérdida para el país, el piloto de cuadriciclos Hernán Paredes, competidor en el último Dakar, dijo que esta versión sobre la salida de Bolivia la oyó a lo largo de la competencia.

“Lo que me comentaron allá es que en los últimos días se anuncia o rumorea el siguiente recorrido de la edición. Sobre el final, se rumoreó que los países serían Perú, Ecuador y Chile, pero con el transcurso de los días cada vez se hizo más evidente. Incluso supe que en la rampa de bienvenida en Bolivia habían autoridades de Perú, Chile y Ecuador, lo que hace pensar que podría ser así. Pero considero que no debe haber mucho revuelo, a Chile y Perú les tocó salir del Dakar en su momento”, dijo Paredes.

Estas versiones, más la publicación del diario El Tribuno de Salta, reforzaron los rumores que cada día más toman fuerza en el ámbito nacional e internacional.

Las autoridades del Gobierno de Bolivia y ASO no quisieron adelantar criterio alguno sobre estos rumores, empero los días pasan y el tiempo para el anuncio se acerca. A finales de mes se sabrá si Bolivia sigue o no en el recorrido 2019.

5 ediciones seguidas estuvo Bolivia en el rally Dakar desde 2014. Bolivia albergó las últimas cinco ediciones junto a Chile, Argentina, Perú y Paraguay.

ECUADOR Y CHILE EN EL POSIBLE NUEVO TRAZO

Más de un medio replicó un mapa tentativo sobre el posible recorrido del rally Dakar 2019, aquel que incluiría a Chile, Perú y el debutante Ecuador, pero dejaría fuera a Bolivia y Argentina.

Si esta versión llega a ratificarse, entonces Ecuador sería el sexto país de Sudamérica en albergar esta cita.

Según el presunto trazado, la competencia comenzará en Santiago, pasará por La Serena, Copiapó y Arica, todos en Chile, país que aún no aseguró su participación.

Ya en suelo peruano, país que sí confirmó su presencia, el rally Dakar atravesaría por Tacna, Lima, Chiclayo y Piura.

La posible meta incluiría a Cuenca (Ecuador), siendo la primera vez que la competencia llegaría hacia latitud.

Mucho se dijo de otros países. Inclusive, se habló de un posible interés de Brasil, Uruguay y Colombia, situaciones que no prosperaron.

Además, en su momento se habló de Estados Unidos y México, empero esos rumores quedaron solamente como trascendidos y posibles intenciones.