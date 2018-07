Hamilton triunfa y recupera el liderato

Ganador inesperado ayer del Gran Premio de Alemania, ayudado por la lluvia en el tramo final, Lewis Hamilton, 14º en la salida, recuperó el liderato del Mundial en detrimento de un Sebastian Vettel que tuvo que abandonar cuando comandaba la carrera.

Es la primera ocasión en que el piloto de Mercedes nacido en Stevenage logra la victoria después de haber salido por debajo del sexto puesto.

“Siempre hay que creer”, explicó orgulloso el cuádruple campeón del mundo, que superó a los finlandeses Valtteri Bottas (Mercedes) y Kimi Raikkonen (Ferrari).

“El equipo realizó un gran trabajo, el coche estuvo fantástico”, añadió al final de la carrera, con el cielo descargando una intensa tormenta mientras sonaba el himno británico en honor al vencedor.

Ya en conferencia de prensa, Hamilton ofreció su lado más místico. “El amor lo puede todo, confiaba en que la lluvia llegase y limpiase toda la negatividad”, afirmó ante unos atónitos periodistas.

Hamilton, que salió desde el puesto 14 de la parrilla por un problema hidráulico en su monoplaza en la sesión clasificatoria, no tardó en colocarse cuarto, y se benefició en el tramo final de la lluvia y de la mala suerte de su rival por el título.

El británico recupera el liderato del Mundial con 17 puntos más que el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), una semana antes del Gran Premio de Hungría, tras el que espera la pausa estival.

Raikkonen obedece

Dotada de un motor más potente, la Scuderia, que aspiraba a un doblete en Alemania, cedió el primer puesto del Mundial de constructores a Mercedes.

Con una salida sin incidentes, las estrategias con los neumáticos se anunciaban determinantes antes la posibilidad de lluvia.

Ésta hizo finalmente acto de presencia y modificó el escenario de lo que hasta el momento había sido una carrera muy monótona.

Calzado con gomas nuevas desde la vuelta 15, Raikkonen firmó varias vueltas rápidas, lo que le permitió tomar los mandos por delante de Vettel, que entró a boxes diez vueltas después.

Pero Ferrari pidió con circunloquios al finlandés que dejase pasar a un Vettel que llegaba a mejor ritmo, algo que no fue del agrado de “Iceman”, que acabó cediendo a regañadientes.

“Si quieren que le deje pasar, díganmelo simplemente”, lanzó Raikkonen, víctima de las órdenes de equipo.

De nuevo al frente, Vettel creó una confortable ventaja antes de que la adversidad se cebase con él.

Y es que la mayor parte de los pilotos optó por conservar sus neumáticos, confiando en que la pista secase rápidamente.

Vettel fue uno de ellos, pero en la vuelta 52 de 67, se salió de pista, y frenado por la gravilla, impactó su bólido con el muro. El héroe local, nacido a 40 kilómetros de Hockenheim, donde buscaba su primer triunfo, golpeó el volante con impotencia.

Hamilton intentó entonces volver a boxes a cambiar a neumáticos intermedios, pero cambió de idea en último momento y circuló unos metros por la hierba, algo investigado por los comisarios.

Después de que se retirase el coche de seguridad por el accidente de Vettel, Hamilton supo controlar los ataques de su compañero Bottas.

LAS FRASES "Era difícil ganar desde esa posición, pero he creído. He rezado y cuando he visto a toda la gente que estaba apoyándome, he mantenido la calma". Lewis Hamilton. Piloto británico "Estoy contento de haber terminado, porque no ha sido una carrera muy fácil, pero no estoy contento del todo". KImi Raikkonen. Piloto finlandés

VETTEL TENÍA LA VICTORIA EN EL BOLSILLO CUANDO ABANDONÓ

Sebastian Vettel tenía la victoria en el bolsillo cuando en la vuelta 52 tuvo que abandonar por un accidente. La pista mojada le jugó una mala pasada. Un doloroso error le dejó sin victoria en Hockenheim. Para más inri, Lewis Hamilton se aprovechó del error y conquistó un triunfo que le pone de líder. “Seb” está ahora a 17 puntos del británico en el Mundial de Pilotos.

El alemán narraba así lo sucedido: “Obviamente he cometido un error y he tirado la victoria. He frenado tarde y bloqueado las ruedas traseras, no he podido hacer nada más. El coche no giró. Creo que no hay que analizar lo que ha ocurrido. Es muy duro, pero esto es parte de las carreras”.

“Ha sido un error mío, después de haberlo hecho todo perfecto”. Y añadía: “Cometí un fallo pequeño, pero el impacto en el resultado fue enorme. Creo que hasta ese momento lo había gestionado todo bien. Teníamos el ritmo necesario y estábamos en control de la carrera. Fue un error mío, así que estoy decepcionado, aunque no creo que todavía tengamos que probar de qué somos capaces. Hemos demostrado que somos competitivos en todas partes, así que ansío correr en Hungría”.

El piloto de Ferrari concluía: “Me siento muy mal. Me di cuenta muy pronto que todo se había acabado. No obstante, estoy confiado y tenemos ganas de ir a Hungría”.

La próxima carrera es el Gran Premio de Hungría, que se desarrollará el 29 de este mes en el circuito de Hungaroring, Hungría, en donde el competidor alemán intentará recuperar el liderato de la clasificación mundial de pilotos de Fórmula Uno, que tiene como nuevo líder al británico Lewis Hamilton, de Mercedes.

BRITÁNICO SE HA QUEDADO CON UNA REPRIMENDA

Lewis Hamilton y un representante de Mercedes fueron llamados para declarar ante los comisarios. En un momento decisivo de la carrera, el equipo de las “flechas plateadas” ha dudado. Primero le han dicho al británico que entrase al box y luego le han dicho que no. Una locura total.

Hamilton ha tenido que cambiar de rumbo. El piloto de Mercedes ha infringido el apéndice L, capítulo 4, artículo 4 del reglamento de la FIA.

Finalmente, Hamilton se ha quedado con el triunfo. Todo se ha quedado en una reprimenda (primera de la temporada) para Lewis.

Los comisarios consideran que no hubo peligro, que el incidente sucedió bajo el régimen del “safety car” y que el piloto admitió el error causado por la confusión.