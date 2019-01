ASO no permite al "Chavo" Salvatierra la verificación administrativa

Funcionarios de la empresa Amaury Sport Organisation (ASO) no permitieron hoy que el piloto boliviano Juan Carlos “Chavo” Salvatierra inicie la verificación administrativa para el rally Dakar 2019.

“Una funcionaria de la ASO está argumentado que “Chavo” no podría realizar la verificación administrativa, pero hasta el momento no muestra un documento técnico lo que ella está diciendo”, se escucha en el relato de la transmisión en vivo que se realizó en la página de Facebook del piloto.

En cuanto a las razones, la funcionaria que aparece en el vídeo señala: "Simplemente que no es una máquina fabricada en serie, solo es eso". El quad observado es una Barren Racer One, diseñado para competir en pruebas en duro. Este mismo modelo fue usado en las versiones 2017 y 2018 por el millonario holandés Kees Koolen, quien este año no participa.

El encargado de prensa del piloto aclaró que aún quedan chances de salvar la participación de "Chavo" ya que las revisiones concluyen el 6 de enero y están evaluando opciones.

Según el diario Campeones de Argentina, un grupo de pilotos de cuadriciclos reclamaron hace cuatro meses la inscripción del quad, que considerar que su elaboración es "a medida".

Salvatierra se presentó junto al embajador de Bolivia en Perú, Gustavo Rodríguez Ostria, dos abogados y un notario público a la revisión que se realiza en la base área de Las Palmas.

La empresa Amaury Sport Organisation (ASO) pidió a Salvatierra cambiar de cuadriciclo o abandonar la competencia bajo el argumento que no cumple los requisitos al no ser un vehículo fabricado en serie.