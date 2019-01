"Chavo" Salvatierra: "No quiero pensar que esta decisión venga desde arriba"

El corredor boliviano Juan Carlos Salvatierra pide ayuda a las autoridades peruanas para participar en el Rally Dakar Perú 2019, que se inicia el 7 de enero, luego de recibir la información de parte de la organización, a pocos días de la prueba, que su cuadriciclo no cumple con los requisitos y que debe cambiar de máquina, caso contrario no podrá participar.

Hace una semana que Salvatierra está en Lima para alistar los detalles finales de su participación con su Barren Racer One 690, pero de manera sorpresiva miembros de la Amaury Sport Organisation (ASO) le indicaron que debe cambiar de cuadriciclo, bajo el argumento de que este motorizado no se produce en serie.

"No es un vehículo de producción en serie, pero entre ellos se contradicen, porque ese número no está especificado en el reglamento. Antes de adquirir el cuadriciclo, hice todas las averiguaciones, hice las consultas y todo está en orden. No quiero pensar que esta decisión venga desde arriba", mencionó indignado Salvatierra.

En pronunciamiento de la ASO, empresa privada dueña de los derechos de la carrera, causa sorpresa, porque con ese mismo cuadriciclo corrió las ediciones 2017 y 2018 del Dakar, asimismo, participó en el Campeonato Mundial de Cross Country con el piloto holandés Kees Koolen como el campeón de la gestión 2017.

Salvatierra percibe una intención de dejarlo fuera del Dakar, debido a que su inscripción en esta categoría con este cuadriciclo fue aceptada y firmada por el mismo director de la ASO, Etienne Lavigne.

Además, el boliviano corrió en 2018 dos carreras (Dakar Series) avaladas por la Amaury, en una de ellas obtuvo el título latinoamericano de la FIM.

Hace dos semanas, en una nota publicada por la página del rally Dakar se mencionó a Salvatierra como uno de los favoritos para pelear por los primeros lugares en cuadriciclos en su debut en esta categoría, tras hacer una pausa en el motociclismo. A partir de entonces surgió este problema.

El piloto agregó que:"Me siento indignado, me he preparado todo el año para esta carrera, he cumplido cada uno de los pasos y faltando pocos días me dicen que no puedo correr. Es una actitud discriminatoria que duele mucho".

El representante boliviano indicó que en estas horas que quedan hará todos los esfuerzos para que su voz se escuche y pueda ser parte de esta carrera. Este fin de semana se realizará la verificación técnica y administrativa, en la cual recibirá el visto bueno o no de la organización. La largada simbólica es el domingo y el lunes se cumple la primera de las 14 etapas.