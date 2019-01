Leo Martínez advierte con dejar el Dakar si no se habilita al "Chavo" Salvatierra

El francés Stéphane Peterhansel, el piloto más laureado de la historia del Dakar, visitó las ruinas de la ciudadela inca de Machu Picchu Ver más Peterhánsel visita Machu Picchu antes de iniciar la carrera

“Una funcionaria de la ASO está argumentado que “Chavo” no podría realizar la verificación administrativa, pero hasta el momento no muestra un documento técnico lo que ella está diciendo”, se escucha... Ver más ASO no permite al "Chavo" Salvatierra la verificación administrativa

El corredor boliviano Juan Carlos Salvatierra pide ayuda a las autoridades peruanas para participar en el Rally Dakar Perú 2019, que se inicia el 7 de enero, luego de recibir la información de parte... Ver más "Chavo" Salvatierra: "No quiero pensar que esta decisión venga desde arriba"