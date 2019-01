ASO comete un atropello y deja a “Chavo” Salvatierra sin Dakar

Pese a los intentos de revertir una injusta decisión asumida por la Amaury Sport Organisation (ASO), tomada a partir de una denuncia anónima, el piloto boliviano Juan Carlos “Chavo” Salvatierra se quedó afuera del rally Dakar 2019, certamen que se disputará desde hoy únicamente en suelo peruano.

Tras esta desacertada decisión de ASO, desconociendo los reglamentos de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), Bolivia sólo tendrá a siete pilotos en competencia.

“Vinimos a tratar de hablar nuevamente (con la organización) y con un intento de que me reciban las pruebas documentadas y totalmente legales al cumplimiento del reglamento de mi vehículo, pero nuevamente nos topamos con una organización muy abusiva que ni siquiera quieren recibir ni revisar los papeles y dar una explicación oficial, sustentando por qué no cumple mi cuadra. Todo mi equipo y yo estamos acá. Estoy dolido como boliviano. Esto no había pasado hace años cuando el piloto holandés (Kees Koolen) corrió con este mismo vehículo”, explicó Salvatierra.

En la mañana de ayer, Chavo se dirigió a las verificaciones administrativas para tratar de hallar, por tercera vez consecutiva, una respuesta y así conseguir participar en esta edición.

No obstante, Salvatierra volvió a recibir una negativa y así se diluyeron sus esperanzas de participar.

Incluso, el piloto cruceño tenía las esperanzas de participar con un vehículo prestado —ofrecimiento de Walter Nosiglia—, pero la situación no sólo era por el aspecto de uso del motorizado, sino también económico: la inversión por cambiar de cuadriciclo oscila entre 100 y 160 mil dólares (alquiler), monto con el que no cuenta Chavo para poder competir. Se estima que las pérdidas ascienden a 200 mil dólares.

La demanda penal interpuesta contra la ASO en la Fiscalía de Lima por discriminación seguirá su curso, siendo que ésta ya fue presentada el viernes por los abogados del piloto boliviano.

Por su parte, el director de ASO, Etienne Lavigne, no brindó una explicación clara, pero ratificó la decisión en una entrevista brindada a la cadena internacional Fox Sports.

“Es importante aclarar esta situación. Es un buen tipo, es un buen piloto, y es una pena para él y para nosotros, pero no podemos cambiar el reglamento técnico del Dakar. Es así, no podemos empezar a jugar con los reglamentos, ya que hay una definición de esta categoría que es seria. Él no está dentro de ello, así es”, aseguró Lavigne.

Respecto a la carta de aprobación firmada por él mismo y en la que se avala al Barren Racer One de Chavo, Lavigne relató que se comunicó “oportunamente” al competidor para decirle que su participación estaba aprobada, pero no el vehículo, que supuestamente ya estaba observado. “El famoso papel es eso, un papel para recibir su inscripción”, acotó.

SIETE PILOTOS QUEDAN EN CARRERA

Tras la eliminación de Chavo Salvatierra y la baja de Suany Martínez, el equipo Bolivia quedó integrada sólo por siete pilotos que hoy comenzarán la travesía por suelo peruano.

En motos, Daniel y Walter Nosiglia Jager buscarán junto a Fabricio Fuentes y Danny Nogales la posibilidad de llegar a los puestos de vanguardia; en cuadriciclos sólo quedan en carrera Walter Nosigilia Navarro y Leonardo Martínez.

Finalmente, en autos se encuentra Luis Barbery.