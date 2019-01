Loeb prueba la velocidad de su Peugeot con un avión

LIMA |

El piloto francés de coches Sébastien Loeb, nueve veces campeón de mundo de rallys, desafió ayer a un avión de instrucción militar con el Peugeot 3008 que llevar en el rally Dakar 2019, que se disputa en Perú del 7 al 17 de enero.

Loeb puso a prueba la velocidad del coche que ganó el Dakar en los tres últimos años contra un avión KT1P, que la Fuerza Aérea del Perú (FAP) utiliza para entrenar a sus pilotos de combate.

mira el vídeo, aquí:

Who is faster? @SebastienLoeb or a plane?

¿Quién será más rápido @SebastienLoeb o un avión?

#Dakar2019 | @VisitPeru pic.twitter.com/PtxIo3uYJI

— DAKAR RALLY (@dakar) 6 de enero de 2019