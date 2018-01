Bolivia estará presente en los JJOO de Invierno Pyeongchang 2018

Simón Breitfuss Kammerlander y Timo Juhani Grönlund son los deportistas que representarán a Bolivia, que por primera vez estará presente en unos Juegos Olímpicos de Invierno, que celebrarán su vigésima tercera versión en la ciudad surcoreana Pyeongchang del 9 al 25 de febrero. La competencia recibirá a más de 6.000 deportistas provenientes de 94 países.

La Federación Boliviana de Esquí y Andinismo realizará este miércoles una conferencia de prensa para presentar a los deportistas que representarán al país en Pyeongchang.

Aunque Simon Breitfuss ya tenía cupo e inscripción confirmada desde el 2017, el tema se manejó con mucho hermetismo, debido a que la participación en los Juegos de Timo Grönlund recién se confirmó la pasada semana, por lo que no se quiso crear falsas expectativas.

Ya el año pasado se tenía la información de que Bolivia estaría por primera vez en unos Juegos Olímpicos de Invierno, pero la noticia es aún mejor ahora, porque no se trata de un solo representante, sino de dos.

Bolivia competirá en dos deportes: el esquí alpino y el esquí cross country.

Simón Breitfuss, nació en Austria el 29 de noviembre de 1992 (25 años), pero se siente orgulloso de portar la tricolor en los eventos internacionales en los que compitió hasta ahora.

El austriaco-boliviano practica el esquí desde sus tres años y siempre quiso competir a nivel profesional este deporte y sueña con llegar a unos Juegos Olímpicos, sin embargo, nunca tuvo la oportunidad en su país natal.

Después de realizar los trámites para lograr su nacionalidad boliviana y cumplir con los requisitos para poder representar a nivel olímpico a otro país que no es su natal, su sueño pronto está por hacerse realidad.

Confirmó su presencia en los Juegos Olímpicos luego de su participación en la Copa Mundial de Esquí 2017, que se desarrolló en Sankt Moritz, Suiza,

“Llevaré orgulloso la bandera boliviana. En el campeonato mundial, en Sankt Moritz, Suiza, estuve orgulloso de ser el primer deportista boliviano de deportes de invierno en partir y en las olimpiadas (de Corea del Sur) seré también el primer deportista boliviano en participar de unas olimpiadas de invierno”, dijo a los medios el año pasado luego de conseguir su clasificación.

Breitfuss es parte de la Federación Boliviana de Esquí y Andinismo y espera que a futuro se pueda masificar el deporte.

“Sé que los deportes de invierno en Bolivia son una rareza, pero espero que en el futuro, a través de mi experiencia, mucha más gente se interese. También sé que en este momento soy el único boliviano que participa en las competiciones internacionales, pero tal vez en el futuro otros se unan y luego, como equipo, más atletas podamos levantar en alto la bandera rojo, amarillo y verde. De todos modos, me siento orgulloso y privilegiado de poder representar a Bolivia”, insistió.

Tanto Simón Breitfuss y Timo Grönlund (nacido el 3 de julio de 1987) están inscritos como bolivianos en la Federación Internacional de Esquí, en el que tienen un registro de todas sus participaciones internacionales en los diferentes eventos que suman para los Juegos Olímpicos.

Simón Breitfuss Kammerlander, con su esquí en alto, es el deportista que llevará la bandera boliviana en los Juegos Olímpicos de Invierno, en Pyeongchang 2018.

APUNTE

Una afortunada y feliz coincidencia

Que Simón Breitfuss compita ahora por Bolivia en unos Juegos Olímpicos es una “afortunada y feliz coincidencia”, como él mismo dijo. “Conozco Sudamérica desde que tengo ocho años. Mi padre fue hace años profesional de esquí en Sudamérica y Japón, por eso alguna vez él entrenó en Bolivia, en el cerro Chacaltaya”, contó a los medios.

Simón acompañaba a su padre en vacaciones escolares y quedó maravillado con Sudamérica. “Luego pude visitar la linda Bolivia y quise ir primero al Chacaltaya. Por coincidencia entablé conversación sobre las montañas en Bolivia con algunas personas que participaban de una fiesta en las calles. Resultó que esa gente pertenecía a la Federación Boliviana de Esquí y Andinismo. Ahí nació la idea de que pudiera participar por Bolivia. Y como convertirme en profesional era el sueño de mi vida, nos pusimos a trabajar para convertir el sueño en realidad”.

La ciudad surcoreana de Pyeongchang se prepara para recibir los XXIII Juegos Olímpicos de Invierno, en febrero de este año.

Quince disciplinas y 102 eventos deportivos

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018 contarán con 102 eventos en 15 disciplinas deportivas.

En relación con los Juegos Olímpicos de Invierno Sochi 2014 se incluyeron cuatro nuevas pruebas, todas ellas en deportes que ya eran olímpicos, como son el gran salto en snowboard, dobles mixtos en curling, patinaje de velocidad con salida simultánea, y esquí alpino con equipos mixtos.

Las 15 disciplinas que serán parte de los Juegos son: biatlón; bobsleigh; combinación nórdica; curling; esquí acrobático, alpino y de fondo; hockey sobre hielo; luge; patinaje artístico, de velocidad y en pisa corta; saltos de esquí, skeleton y snowboard.

En estos Juegos Olímpicos por primera vez desde los Juegos Olímpicos de 1998, la Liga Profesional de Hockey —la liga profesional más importante de hockey sobre hielo— no permitió que los clubes cedan a sus jugadores a las selecciones para disputar el campeonato masculino de hockey.

Aunque esta decisión no fue enteramente por razones deportivas, sino porque el Comité Olímpico Internacional (COI) no quiso pagar parte del seguro de los jugadores de la liga norteamericana, como se hizo en anteriores citas olímpicas, motivo por el que la Liga no modificó su calendario y coincidirá con el torneo olímpico.

Las selecciones han tenido que convocar jugadores de otros campeonatos como la Liga Continental de Hockey, la American Hockey League, las ligas europeas y los torneos universitarios, bajando el nivel del torneo de la cita olímpica.

Trece sedes divididas en dos ciudades

Las sedes olímpicas estarán divididas en dos zonas distintas: por un lado, alrededor de la montaña estará el Estadio Olímpico de PyeongChang.

El estadio está muy cerca de la estación de Alpensia, donde se desarrollarán las pruebas de biatlón, esquí de fondo, saltos de esquí y deslizamiento (luge, bobsleigh y skeleton).

Muy cerca están también las dos estaciones sede del esquí alpino, Yongpyong y Jeongseon, y la sede Snow Park Phoenix.

Por otra parte está la ciudad de Gangneun, en la costa este de Corea del Sur, que acogerá las sedes del hockey sobre hielo en dos recintos diferentes: el Kwandong Hockey Centre (para 6.000 espectadores) y el Gangneung Hockey Centre (para 10.000).

Alrededor estarán también las instalaciones dedicadas al curling (el reformado Gangneung Curling Centre), y el Gangneung Ice Arena, el estadio donde se disputarán las pruebas de patinaje artístico y las cortas de velocidad y que recibirá a 12.000 espectadores.

Las pruebas de velocidad más largas tendrán lugar en el Gangneung Oval, otro recinto de nueva creación con capacidad para 8.000 personas.

Dos mascotas

Un tigre blanco y un oso negro son los encargados de promover los Juegos Olímpicos de Pyeongchang.

El tigre se llama Soohorang, que significa “tigre que protege”, la figura del tigre representa valentía, poder y atrae a la buena suerte. El oso Bandabi se dedicará a los Juegos Paralímpicos. El oso es sinónimo de voluntad y coraje para los coreanos y símbolo de la provincia de Gangwon.