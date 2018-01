Gamarra niega acusaciones de querer sabotear los Juegos 2018

El ministro de Deportes, Tito Montaño, lanzó serias acusaciones contra el delegado técnico de la Federación de Ecuestres Internacional (FEI), el boliviano José Gamarra, señalándole como el responsable de que los deportes ecuestres en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 no sean clasificatorios para los Juegos Panamericanos Lima 2019, además de pretender beneficiarse económicamente con la adjudicación de la compra de equipamiento para ese deporte.

“Hemos hecho una revisión de las acciones que tomó el señor José Gamarra respecto a que los Juegos Suramericanos no sean clasificatorios para los Panamericanos”, señaló la autoridad.

“Quiero denunciar al señor José Gamarra porque está boicoteando a los ecuestres (...), sencillamente porque no se le está adjudicando la adquisición de los equipamientos”.

Ante estas acusaciones, Gamarra señaló al #1 que pretenden usarlo como “chivo expiatorio” para cubrir el fracaso que podría enfrentar la disciplina de los ecuestres en los Juegos 2018.

Explicó que “los países después de enterarse que el torneo en los Juegos no era clasificatorio a los Panamericanos, decidieron que no iban a competir en su gran mayoría, no porque no quieran venir a Bolivia, sino por los altos costos que representa el transporte de los caballos a Cochabamba. Entonces, no podría existir una representación real de los países, ya que se debe cumplir con un mínimo de cinco naciones participantes para que haya competición en ecuestres en los Juegos. Por eso, se caería ecuestres y eso es lo que el Ministro debe saber. Quiere echarme la culpa por ese fracaso y eso no lo acepto, porque lo único que he hecho desde que me llamó en el 2015, es ayudarlo en el comité”.

Montaño dijo que la organización hizo todas las gestiones necesarias en el tema de sanidad para el ingreso de los caballos, además del transporte, pero según Gamarra, que actualmente radica en Estados Unidos, su última visita a Bolivia fue frustrante porque no se cumplió con una serie de requerimientos que hizo la FEI y la Asociación Panamericana de Ecuestres (PAEC) para asignar a Cochabanmba 2018 el carácter clasificatorio a Lima 2019.

“En la inspección de junio de 2017 al Codesur se hicieron notar ciertas deficiencias para poder cumplir con el tema de la calificativa, lamentablemente eso no se cumplió. El problema no nace en mi persona, sino en un montón de cosas que no cumplieron, como la comida, cama y transporte de caballos, además de un sin fin de cosas de que no existen hasta el momento.

Se asustaron y tomaron la decisión en base a un informe que presenté, en el que yo no puedo mentir, de no darle a Bolivia el carácter de clasificatorio”, añadió.

Por su parte, Montaño aseguró: “Tenemos la información de parte de la Comisión Técnica de la Odesur, de que José Gamarra estaría poniendo algunas otras condicionantes a empresas que quieren adjudicarse el tema de equipamiento de ecuestres”.

Ante esta acusación, Gamarra aseguró que su único afán en el tema del equipamiento fue “tratar de que el material que sea adquirido sea el mejor. Quizá se interpretó mal esa mi actitud de colaborar, como si yo tuviera algún interés de participación económicamente en los equipamientos, es una acusación falsa”.

Complejo Hípico. En la Escuela Militar de Sargentos del Ejército (EMSE), en Tarata, se construye uno de los complejos hípicos más grandes de Sudamérica.

INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATACIONES

El Ministerio de Deportes lanzó ayer la invitación a las empresas públicas y privadas del país para adjudicarse alguna de las contrataciones para la compra de equipamiento o servicios para los Juegos 2018.

Los términos de referencia podrán ser recabados por las empresas hasta hoy en oficinas del Codesur y las propuestas deberán ser entregadas en sobre cerrado hasta el jueves 1 de febrero para posteriormente hacer la apertura de sobres y elegir.

Algunos servicios que se requieren son, por ejemplo, de refrigerios, limpieza y lavado industrial; o la compra de uniformes, mesas, sillas, medallas, catres, colchones, cortinas, entre otros.

JEFES DE MISIÓN LLEGARÁN A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO

Los jefes de misión de los 14 países que serán parte de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, llegarán a la Llajta a partir del 15 de febrero para verificar las condiciones en las que serán recibidos las diferentes delegaciones de deportistas.

Ese día se realizará el recibimiento a los jefes de misión y el 16 se visitará la Villa Suramericana para que verifiquen las condiciones en las que se hospedarán los atletas durante los Juegos 2018.

Después de esa visita, las diferentes comisiones del Codesur realizarán una pequeña presentación de los servicios que ofrecerán a los deportistas.

No se descarta que el 17 de febrero visiten las instalaciones que se construyen en Villa Tunari, dependiendo de la predisposición de los jefes de misión, caso contrario ese día las autoridades retornarán a sus respectivos países.

NO HABRÁ UN EVENTO TEST EN EL HOCKEY SOBRE CÉSPED

Laura Macchiotti, delegada técnica de la Federación Panamericana de Hockey sobre Césped, tras su visita a las instalaciones que se construyen para esa disciplina en la cancha 2 del estadio Félix Capriles rumbo a los Juegos Suramericanos 2018, aseguró que este escenario deportivo no tendrá un evento test rumbo al evento internacional.

“Normalmente para los Juegos Suramericanos no hay un evento test, estos se hacen para los Panamericanos. En los Suramericanos se puede hacer sólo si es un deseo del país, pero esto genera mucho gasto y no es necesario”, dijo Macchiotti.

La delegada técnica aseguró que en la categoría damas lo más seguro es que no se necesite un evento clasificatorio, porque son ocho países los interesados en participar en los Juegos. En el caso de los varones es diferente, porque serían 12 países y sólo deben existir ocho, por lo tanto, se podría disputar un torneo selectivo.