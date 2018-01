Atletas nacionales recibirán $us 100 para sus gastos

Los 732 deportistas bolivianos que conformarán el Equipo Bolivia para los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 recibirán 100 dólares para gastos de bolsillo, según informó el presidente del Comité Olímpico Boliviano (COB), Marco Arze.

Este presupuesto no está contemplado dentro los $us 632.000, que entre el COB y el Ministerio de Deportes definieron invertir para la preparación del Equipo Bolivia; sino que debe estar dentro los recursos que se asignarán para la participación de la selección nacional en los Juegos y que demandaría entre $us 368.000 y $us 468.000.

Arze explicó que se quisiera ofrecer un poco más a los deportistas para sus gastos de bolsillo, pero se debe manejar con mucha responsabilidad el presupuesto, porque solo en este ítem se llegará a invertir $us 73.200 (Bs 509.472).

Los $us 100 son para algún gasto personal de los deportistas durante el evento, porque alimentación, transporte y hospedaje están cubiertos.

Además se debe contemplar que a cada deportista se debe entregar material deportivo con los uniformes oficiales de la selección boliviana.

Arze aseguró que aún no se definió con exactitud que tendrá en esta oportunidad este material, pero sí es un hecho que se les dará el buzo y chamarra para el desfile inaugural; además se les entregará dos poleras y un short. A esto, si el presupuesto lo permite, podrían sumarse zapatillas y otros implementos.