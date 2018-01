Villa Tunari recibirá ahora a 4 deportes en los Juegos 2018

Pese a que el estadio de fútbol de Villa Tunari tiene un 60% de avance físico y a cuatro meses de los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 ni se empezó a colocar el césped, este escenario fue confirmado por el ministro de Deportes, Tito Montaño, como sede para el fútbol femenino, con el que suben a cuatro las disciplinas que se disputarán en el trópico valluno.

Además del fútbol femenino, Villa Tunari está designada como sede para el fútbol de salón, polo acuático y tenis.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

La primera sede nominada para el fútbol femenino fue el estadio de Villa Pagador, que fue inaugurado sin estar concluido; sin embargo, por temas técnicos el escenario fue desestimado para albergarlos partidos del fútbol para damas.

Después, el estadio de Sacaba pasó a ser la alternativa; empero, en los últimos meses se analizó la posibilidad de realizar esta disciplina al Chapare, intención que se materializó porque el propio ministro Montaño confirmó que el balompié femenino se jugará en Villa Tunari.

En este municipio, además del estadio, se construye un coliseo para tenis de mesa, un hotel para albergar a los deportistas y un CAR, con escenarios para otras disciplinas. La piscina olímpica para el polo acuático está concluida.

Tiro con arco

El fútbol femenino no sería el único deporte que cambie de sede, porque no se descarta que la organización traslade el tiro con arco, del complejo del club Aurora al estadio de Villa Pagador, zona sur de la ciudad.

EL VOLEIBOL Y EL FÚTBOL NO SON ABSOLUTOS

Todas las disciplinas, excepto el voleibol y el fútbol, serán categoría absoluta durante los XI Juegos Suramericanos Cochabamb 2018.

En ambos casos las categorías convocadas serán sub-19 en varones y sub-20 en damas.

En el voleibol la competencia no será absoluta, porque no se aceptó el proyecto de adecuación y refacción para el coliseo José Casto Méndez, para recibir a la categoría mayores. Mientras que en el fútbol no se puede convocar las categorías mayores, porque si se lo hiciera, se pasaría a disputar una mini Copa América, motivo por el que se llamó a categorías juveniles.

NATACIÓN TENDRÁ UN TEST EN VILLA TUNARI

Tal como sucedió con los Juegos Sudamericanos Escolares Cochabamba 2017, el Campeonato Nacional de Fuerza Libre, servirá como un “test event” para el Comité Organizador de los Juegos 2018 (Codesur).

Para este efecto, el Codesur desplazará a 15 personas con varias de sus comisiones como apoyo para el desarrollo del evento nacional, que iniciará mañana en la piscina olímpica de Villa Tunari y culmina el 3 de febrero.

Algunas de las comisiones que trabajarán en el nacional son por ejemplo la unidad de tecnología e información, la comisión de transporte, logística, comunicación, técnica deportiva, marketing, protocolo, las unidades médicas y de salud, además de seguridad.

“Este evento test es importante, nos ayuda mucho para ir corrigiendo los errores”, dijo Juan Manuel Chevarría, director del Codesur.

Por su lado, el secretario general de la Federación Boliviana de Natación (Febona), Fernando Challapa, primero agradeció el apoyo que recibirán del Codesur e informó que el torneo en Villa Tunari se trata del Nacional de Fuerza Libre, que se compite entre clubes y es de categoría absoluta.

Para este nacional confirmaron su presencia 20 clubes provenientes de las ocho asociaciones, quienes presentarán a sus mejores nadadores que llegan con el objetivo de clasificarse a los Juegos Suramericanos 2018.

Bolivia tiene un cupo para 14 damas y 14 varones, pero Pedro Cervantes, titular de la Febona, explicó que no necesariamente se llenará ese cupo, porque para clasificarse los nadadores deben lograr las marcas mínimas.