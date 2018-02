Jessica Molina reconocida exponente del deporte ciencia

La destacada ajedrecista cochabambina Jessica Molina Chambilla, desde que comenzó a jugar en torneos nacionales a sus 10 años, cosechó muchos títulos, además de haber participado en varios eventos internacionales. También fue distinguida con cuatro premios “Kanata” como la mejor cultora del deporte “Ciencia” en Cochabamba.

El # 1 dialogó con Molina para conocer más acerca de su brillante carrera en el ajedrez.

¿Cómo incursiona en el deporte ciencia?

Cuando tenía seis años decidí seguir los pasos de mi hermano Rubén, ya que me gustó este deporte y me dediqué a entrenar con mucho interés, ya que me tracé como meta estar entre las mejores ajedrecistas del país y lo conseguí muy pronto. Logré mi primer título nacional de la categoría Sub-10 en Potosí en 2010 que me permitió participar en los Juegos Panamericanos de la Juventud que se realizaron en Brasil ese mismo año, siendo ésta mi primera experiencia a nivel internacional y ello me incentivó a dedicarle más tiempo a este deporte con la finalidad de conseguir nuevos lauros. Conseguí mi objetivo, cosechando hasta la fecha más de 20 cetros nacionales hasta la categoría Sub-18 en la que participé el año pasado, pese a que tenía sólo 17 años.

También competí en los Juegos Plurinacionales y conseguí la medalla de oro el 2012 en Oruro y el 2013 en La Paz, medalla de plata el 2014 en Santa Cruz y en 2015 en La Paz”.

¿En qué torneos internacionales ha competido?

Participé en los campeonatos Panamericanos y Sudamericanos que se disputaron en Argentina, Paraguay, Brasil, Perú, México, Uruguay, Chile durante los últimos ocho años.

Fui campeona en los Juegos Sudamericanos Brasil-2014, logrando dos medallas de oro

individual y por equipo.

Participé en el torneo mundial por equipos en Bakú-Azerbaiyán en la gestión 2016, donde obtuve la norma de WCM (Candidata a Maestra).

¿Quién fue su rival más difícil?

Nataly Monroy, representante de Santa Cruz , fue la que me daba más problemas para ganarle”.

¿Cuánto tiempo entrena cada día?

Le dedico todo el tiempo que tengo disponible sin descuidar mis estudios, ya que el año pasado egresé como bachiller del colegio Tiquipaya y este año iniciaré mi carrera universitaria”.

¿Quién es su entrenador?

Mi hermano Rubén, quien me enseñó a jugar y actualmente sigue asesorándome para que mejore mi modo de jugar este deporte que necesita que uno ponga mucha atención, ya que tiene que trabajar la mente para ganar cualquier partida.

¿Cuáles son sus mejores recuerdos?

Haber participado en el mundial por equipos en Bakú- Azerbaiyán en la gestión 2016, donde obtuve la norma WCM (Candidata a Maestra). Igualmente, recibí las cuatro distinciones del premio Kanata 2012, 2014, 2016 y 2017, en forma consecutiva, como la mejor ajedrecista cochabambina, además de las medallas de oro y plata en los campeonatos nacionales.

¿Qué planes futuros tiene?

Me estoy preparando para lograr la clasificación al Mundial a realizarse en Georgia (Europa) y los Juegos Panamericanos en Chile que serán este año.

FICHA PERSONAL

Jessica Molina Chambilla

Fecha de Nacimiento: 6 de marzo de 2000

Lugar de nacimiento: Cochabamba

Padres: Carlos y Yolanda

Hermanos: Guillermo, Víctor, Armnda, Rubén, Carla, Jacqueline, Richard y Jhesel.

Deportes: Ajedrez

Entrenador: Rubén Molina

RUBÉN MOLINA: “JESSICA TIENE MUCHO FUTURO EN EL AJEDREZ”

“Jessica está pasando por un buen momento de su carrera como ajedrecista, pero creo que puede mejorar mucho más su juego, según observo en sus entrenamientos diarios”, dijo el entrenador de Jessica, Rubén Molina.

Señaló que le enseñó a jugar este deporte cuando ella tenía seis años. Cuando empezó a mover las fichas progresó muy rápido, ya que a sus 10 años logró su primer título nacional y ahora es múltiple campeona.

ENTRENADORA DEL CLUB “MENTES BRILLANTES”

Jessica es actualmente una de las instructoras del club “Mentes Brillantes”, junto a sus hermanos Richard y Jacqueline. La escuela funciona en Tiquipaya y se encuentra bajo la dirección de Rubén Molina.

El club cuenta actualmente con 50 alumnos en la época de vacaciones y 30 durante el resto del año. Se dedica a formar a los futuros talentos que representarán a Cochabamba y Bolivia en torneos nacionales e internacionales.

Las clases en “Mentes Brillantes” son de 9:00 a 12:00, de 14:30 a 17:00 y de 19:00 para adelante. Niños y jóvenes, damas y varones pueden participar.

“Nuestro objetivo es mantener a la juventud dedicada a este deporte a fin de evitar que se dedique a algo que no le sirva en el futuro”, indicó Jessica.

Las últimas campeonas del torneo interno del club en la categoría Sub-6 son Luciana Medrano y Rocío Celeste.