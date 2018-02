Marchistas buscan apoyo de la población para su preparación

La marcha atlética se cansó de esperar el apoyo de las autoridades, ahora busca el respaldo de la población para conseguir los fondos y viajar a Monterrey, México, donde entre el 24 y 25 de febrero se realizará un Challenger en el que se medirá las condiciones en las que están los atletas y tendrán un parámetro de cómo llegarán a los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

Para reunir los fondos se habilitó una cuenta en el banco de Crédito con el número 20150705177-3-31. Confían en que la población y empresas se solidarán con los marchistas.

“Queremos que la gente nos respalde porque ya acudimos a las autoridades y ellos lastimosamente no quieren asumir la responsabilidad. Le llamé personalmente al Ministro de Deportes (Tito Montaño) para pedir apoyo, él fue claro y me dijo que a través de la federación, pero eso es un no directo y por eso abrimos una cuenta bancaria”, dijo Ronal Quispe.

Añadió que ninguna federación deportiva es reconocida por el Ministerio y criticó el accionar de las autoridades “porque el tiempo que falta para los Juegos 2018 es corto y nosotros no representamos a una federación, sino a una nación”.

Son siete los atletas habilitados para intervenir en el evento mexicano, dos de ellos tienen pasajes, Ángela Castro y Casandra Nieto. A la primera le entregará el boleto la Federación Atlética de Bolivia (FAB) y la segunda cuenta con el financiamiento de sus familiares.

Odeth Huanca, los hermanos Pablo y Marco Rodríguez, Rodrigo Zeballos y Ronal Quispe son quienes no tienen el dinero para los boletos aéreos y deben confirmar hasta mañana si es que van o no al evento en México.

“Nosotros vinimos a solicitar a la población un apoyo para ir a México, no queremos involucrarnos en ningún problema con el Comité Olímpico y el Ministerio de Deportes, está claro que ellos no quieren dar la cara, esto es de muchos años”, dijo la entrenadora Marta Marín

Añadió que llevar al equipo Bolivia a México fue planificado con anterioridad, porque “es la única forma de que ganen roce internacional, además que los jueces más calificados de la disciplina estarán en el evento. Eso me ayudará a ver cómo se está trabajando”.

COB DESLINDA RESPONSABILIDADES

En respuesta a las denuncias que los deportistas hicieron ayer por la falta de apoyo para su preparación, el Comité Olímpico Boliviano (COB) sacó una nota aclaratoria en la que deslindan su responsabilidad al respecto.

En primera instancia, el COB señala que en la última Asamblea se aprobó para el atletismo un presupuesto de $us 7.000 y que cualquier apoyo a los deportistas debe ser gestionado por su federación correspondiente.

Pero además informaron que el convenio con el Ministerio de Deportes para el apoyo al Equipo Bolivia aún no fue firmado.

El COB además brindará becas del COI para el cuatrienio 2018-2020 y los beneficiados se darán a conocer en los próximos días.