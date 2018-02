Organización y preparativos de los Juegos 2018 ingresan a la recta final

Cuando faltan 97 días para la inauguración de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, la organización del evento ya no tiene margen de error si quiere cumplir con su objetivo “organizar los mejores juegos de la historia”.

Con la visita de los jefes de misión de los 14 países que participarán en el evento se inició con la recta final de la organización de los Juegos, porque es con ellos con quienes se debe pulir todos los aspectos que involucra la organización del evento.

Aunque todavía falta mucho trabajo por hacer y tal vez las labores más arduas recién inician, la organización empieza a tomar forma poco a poco.

Las 14 comisiones que son parte de la organización de los Juegos empezaron a consolidar su trabajo y mostrar propuestas concretas, para que estas vayan siendo pulidas en los siguientes meses.

Lo que más se ve hacia afuera claramente es la infraestructura, porque será en esos escenarios donde se competirá, además de la Villa y Subvilla, donde se hospedarán los deportistas.

Son 43 escenarios deportivos los que serán parte de los Juegos, 15 que se construyen de cero y que a la fecha ninguno fue concluido, pese a que varios debieron entregarse el mes pasado. Los que mayor avance presentan son el estadio de atletismo y el complejo acuático. Los que serán entregados en abril son el estadio de fútbol de Villa Tunari y el velódromo en la Tamborada.

Existen otros 19 escenarios que pasan por refacciones o adecuaciones para recibir a sus disciplinas. En este caso, varios ya finalizaron sus obras como son los coliseos José Casto Méndez (voleibol), Curubamba (balonmano) o Evo Morales (bádminton y tenis de mesa), pero aún no fueron entregados de manera oficial. El último en ser entregado será el estadio Félix Capriles, sede la inauguración y clausura de los Juegos.

Además que se tiene previsto implementar ocho escenarios temporales, tarea que se la realizará semanas antes de los Juegos.

En el caso de la Villa Suramericana, el ministro de Deportes, Tito Montaño, informó que su entrega está prevista para el 5 de marzo. En su momento, la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) puso en duda la realización de los Juegos en Cochabamba, debido al retraso en el inicio de obras para la Villa, a poco más de tres meses para los Juegos. Es una realidad y volvió a ser elogiada por Odesur.

La Subvilla en el Centro de Alto Rendimiento General Federico Román, en Villa Tunari, estará finalizada recién en abril.

betty_dep_2_andiaaaaaaaaaa.jpg Así vivirán los deportistas durante los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. Ésta es una de la habitaciones de la Villa Suramericana. Hernán Andia

Equipamiento

El equipamiento deportivo para vestir los diferentes escenarios deportivos ingresa a la etapa para su puesta a punto.

Según el ministro Montaño, el equipamiento se encuentra en la etapa de entrega.

Parte de este material llegó como donación desde la República Popular de China y aunque de inicio se tuvo observaciones en cuanto a la marca del mismo y que no estaría homologado, desde la comisión técnica del Codesur se confirmó que todo el equipamiento deportivo, ya sea donado o adquirido, es homologado y aprobado por las federaciones sudamericanas o panamericanas.

En cuanto al equipamiento de la Villa Suramericana, el Codesur presentó dos propuestas a los jefes de misión y en base a sus opiniones se definirá cuál ingresará al proceso de adquisición y así equipar los cuartos donde se quedarán los deportistas.

Técnica

En esta área vital para los Juegos se tuvo mucho avance y se consolidaron varios aspectos, como por ejemplo la aprobación de 25 manuales técnicos deportivos.

Con ello se definieron diferentes aspectos para la competencia, como por ejemplo la cantidad exacta de pruebas que se disputarán durante los Juegos, que serán 376 eventos en 35 deportes.

Por lo tanto, serán 376 medallas de oro y plata que se entregarán, además de 473 preseas de bronce.

También se definió la cantidad exacta de jueces que requerirá por disciplina, siendo un total de 1.250 árbitros ,de los cuales 835 son internacionales y 415 son nacionales.

En este tema aún falta que algunas federaciones internacionales den a conocer los nombres y lugar de procedencia de los jueces para tener lista la logística de traslado de los mismos.

En el tema técnico también se trabajó en la jerarquización de los Juegos. Para ello se logró consolidar que 15 deportes sean clasificatorios para los Juegos Panamericanos Lima 2019: atletismo, hockey sobre césped, tiro deportivo, ciclismo, ráquetbol, balonmano, triatlón, pelota vasca, rugby, pentatlón moderno, tenis, lucha, bowling, patinaje y kárate.

Con esta jerarquización se garantiza que para estas disciplinas llegarán a los Juegos 2018 los mejores a nivel sudamericano, porque apuntarán a sellar su pase a Lima 2019.

Salud

En cuanto al tema de dopaje, que es el tema que más importa a las delegaciones que llegarán a Cochabamba, ya se definió que las muestras que se sacarán serán enviadas al laboratorio de Cuba. Hasta fines del año pasado aún se analizaba si la otra opción (Brasil) era más factible.

Otras comisiones

Existen varias otras comisiones que aunque ya tuvieron varios “test event”, aún están en proceso de consolidarse como el caso de logística, protocolo, informática, voluntariado, entre otros.

El tema de transporte se definirá y realizarán los contratos de este servicio una vez que se sepa con exactitud la cantidad de deportistas y oficiales con los que llegarán cada uno de los países.

En el tema informático se definió que será el mismo servidor que se usó en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta, para todo el tema de resultados durante los Juegos. Su primera prueba fueron los Juegos Sudamericanos Escolares.

Ya se hicieron diferentes capacitaciones a los voluntarios que le darán vida a los Juegos. Un total de 3.500 de voluntarios formarán parte del evento.

betty_dep_3_andiaaaaa.jpg Inspección al estadio de atletismo en el complejo Petrolero. Hernán Andia

APUNTE

Iniciaron las inscripciones

Hasta el pasado 8 de febrero, los 14 países hicieron conocer sus nóminas numerales e intenciones de participación en los diferentes deportes.

Después de este primer cierre de inscripciones, se sabe hay un número de 4.351 deportistas, este total será confirmado o no con las inscripciones nominales que deberán ser hasta el 11 de abril para los deportes de conjunto y el 26 para los deportes individuales.

A la fecha, el único deporte de conjunto que corre peligro para los Juegos 2018 es el polo acuático, al no contar con el mínimo de países inscritos (cinco). Se espera poder revertir esta situación hasta la inscripción nominal.

APUNTE

Logística para las delegaciones

El Gran Hotel Cochabamba será la casa de la familia Odesur durante los Juegos; mientras que el hotel Camino Plaza recibirá a las confederaciones.

En la subsede Villa Tunari, la familia Odesur se hospedará en la Casa de Campo Los Tucanes.

Los jueces en Cochabamba se hospedarán en el hotel que se construye en la Villa Suramericana, que tiene capacidad para 464 jueces.

La Villa Suramericana, que cuenta con 14 bloques (uno para cada país), tiene capacidad para 4.032 atletas y oficiales; mientras que en la subsede Villa Tunari la subvilla puede recibir a 513 atletas y oficiales.

OPINIÓN

Panorama alentador rumbo a los Juegos 2018

Alba Gamarra

Presidenta Federación de Squash

Subjefa de misión de Bolivia

A 97 días de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 y con motivo de la llegada de los y las jefes de misión de los países participantes, veo con alegría que el Comité Organizador de los Juegos inicia la etapa final previa.

El Comité Organizador de los Juegos (Codesur) nos ha mostrado cuáles son las comisiones de trabajo y sus responsables han absuelto todas las dudas de cada país que traerá a sus atletas.

Ahora se conocen las fechas tope para varias actividades en lo referente a infraestructura, logística, alimentación, transporte, hotelería, protocolo, servicio médico, seguridad, entre otras.

Cada deporte hizo sus requerimientos específicos, cada jefe de misión de país con sus consultas y consejos.

Se nota que hay avance, que se ha realizado un trabajo arduo y todavía queda mucho por venir. Sin duda que estos Juegos serán un legado deportivo para nuestro departamento y para el país, al igual que un gran reto para Cochabamba y municipios subsede.

Creo que todavía falta información y sensibilización hacia los habitantes en general, que comprendamos que cada uno tendrá que aportar, ya sea con su educación, cordialidad, hospitalidad, trabajo, servicios, manteniendo una ciudad sana, limpia y apoyando desde donde esté a nuestro alcance.

A estas alturas del cronograma, estos juegos son responsabilidad de todos y todas.

betty_dep_4_andiaaaaa.jpg Seminario para los jefes de misión el jueves pasado Hernán Andia

Aún falta reforzar personal en el Codesur

Las diferentes comisiones que son parte del Codesur deben ser reforzadas con más personal.

Pese a que en las pasadas semanas se empezó a reforzar las diferentes áreas de trabajo en el Codesur y existen alrededor de 100 personas en el comité, éste debe duplicar la cantidad de personal que tendrá en los Juegos 2018.

El ministro de Deportes, Tito Montaño, dijo que incluso llego personal de Brasil, Perú y Colombia para reforzar el trabajo profesional en la organización.

Pero reconoció que aunque el personal tiene un perfil profesional en su área, requiere capacitarse para un evento tan grande como los Juegos. Lo lamentable es que el personal que fue capacitado por meses e incluso fue enviado a China y Colombia, fue cesado de sus funciones en diciembre de 2017.

betty_dep_5_tiemposssssss.jpg La subvilla Suramericana en Villa Tunari. Los Tiempos

No todos están felices por las contrataciones

Las decisiones que toma la organización de los Juegos 2018 en cuanto al equipamiento y sistemas informáticos, etc. no cae bien a todos, porque si bien son homologados, no serían los mejores.

En el caso concreto del taekwondo, la organización definió contratar el sistema electrónico KP&P, a pesar que la World Taekwondo Panamerican (PATU) tiene un convenio con la empresa Daedo para los eventos de América hasta 2019.

El tema económico habría sido el principal motivo por el que se contrató el otro sistema.

Las opiniones en contra del sistema KP&P no se dejaron esperar entre los entrenadores. “Si cambian el sistema de puntuación a 13 semanas del objetivo tenemos que adaptar el taekwondo al sistema KP&P que es bastante diferente en varios aspectos”, dijo Phillipe Pinerd, de Perú.