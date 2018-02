Carlos Chacón Figura del voleibol y vóley de playa nacional

Carlos Andrés Chacón Espinoza es figura en el voleibol y voleibol de playa, habiendo integrado varias veces las selecciones nacionales y locales. Actualmente juega en el club Olympic y participó en varios campeonatos internacionales, habiendo logrado muchos lauros desde 2014 hasta el presente. También se destacó como futbolista y raquetbolista desde 2006 hasta 2013.

El #1 conversó con Chacón para que cuente su brillante carrera como deportista.

—¿Cuándo comienza a jugar voleibol?

A fines del año 2013 empecé a dedicarme a este deporte que me apasiona —ya que quise seguir los pasos de mi madre, que fue una buena voleibolista— militando en las filas del club Univalle, pero luego de una corta temporada decidí pasarme al club Olympic en el que juego actualmente, habiendo conseguido varios títulos locales y nacionales.

Mi formación empezó en Olympic y mi primer entrenador fue Pavel Guzmán, después fue Marcia Araníbar, Eduardo Numbela y actualmente es Juan Cobucci, todos ellos me guiaron a ser figura en este deporte.

—¿Quiénes fueron sus compañeros de equipo?

Mis primeros pasos los di con Erick Castellón, Dennis Solíz, Ismael Herbas, Rodrigo Justiniano; Alejandro y Rodrigo Jaldín, Christian Claros, Jorge Muriel y otros. Actualmente con Rodrigo Ralde, Fabricio Corro, Antonio Zeballos, Rodrigo Flores, Michel Tarradelles, Javier Carmona, Renzo Joao, Cayo Blanco, Fernando Arandia, Guy Galindo, Mateo Alave y otros.

—¿Cuántas veces fue convocado a la selección nacional?

El año 2016 integré la selección nacional Sub-18 y participé en el campeonato Sudamericano realizado en Lima, Perú en la que enfrentamos a rivales muy difíciles como Perú, Brasil y Argentina. Con esta última jugamos en semifinales y perdimos, luego de realizar una buena campaña en la primera fase.

El mismo año, conformé por primera vez el combinado cochabambino de la categoría cadetes que jugó en el torneo nacional disputado en Tarija y nos clasificamos subcampeones.

En 2017, me clasifiqué campeón invicto con la casaca albinegra en Tarija.

En el mes de junio de 2017, conformé el equipo de Olympic que disputó el clasificatorio de la Liga Nacional Juvenil en Sucre y ocupamos el tercer puesto.

En el campeonato “Navideño” que organiza mi club (Olympic), nos clasificamos campeones y fui reconocido como el mejor jugador de este evento.

—¿Cuándo incursiona en el voleibol de playa?

En 2015 comencé a practicar el voleibol de playa bajo la conducción del entrenador Alejandro Giménez, quien logró formarme como un buen jugador lo que me permitió subir a los primeros planos rápidamente, ya que en 2016 me convocaron a la preselección nacional junto a otros jugadores de primer nivel como Hassan Tawafsha, Arturo Ralde y Gustavo Calvo y el año pasado y principios de este jugué varios torneos internacionales con el equipo Bolivia Sub-18

Actualmente estamos disputando una plaza para los Juegos Olímpicos de la Juventud a realizarse este año en Buenos Aires y estamos entre las cinco duplas que asistirán a dicho evento, luego de haber disputado la primera etapa en abril del año pasado en Asunción, Paraguay y en julio la segunda etapa en Cochabamba, haciendo dupla con Hassan Tawafsha, pero luego de realizar una excelente campaña ganando a Ecuador, Colombia y Venezuela, pero mi compañero se lesionó de su rodilla frente a Ecuador y tuvimos que abandonar el torneo.

En agosto, haciendo dupla con Arturo Ralde, jugamos la tercera etapa en Santiago de Chile.

Aún nos resta disputar varias etapas en el primer semestre de este año en Ecuador y Uruguay y posiblemente una en Bolivia en las que definiremos nuestra ubicación final.

En octubre, junto a Arturo Ralde, fuimos convocados a la selección nacional para asistir a los Juegos Suramericanos de la Juventud que se disputaron en Santiago de Chile.

Haciendo dupla con Ralde, nos clasificamos en el quinto puesto en el ranking nacional de la categoría mayores, el año pasado.

—¿Qué planes futuros tiene?

Espero mejorar más mi nivel de juego para seguir vistiendo las casacas de la selección nacional y cochabambina y darle más lauros a mi club (Olympic).

Creo que queda mucho camino por recorrer y aprender; sin embargo, es gratificante estar al lado de personas como Alejandro Giménez, Pavel Guzmán, Juan Cobucci, mi gran amigo Rodrigo Azero y mi familia, que confían en mí y me impulsan a rendir a lo máximo en la cancha.

Si bien en nuestro medio ser deportista es un reto, me doy cuenta que elegí el camino correcto y cada partido siento la adrenalina que me impulsa a rendir al 100 por ciento en la cancha para ganar los partidos.

FICHA PERSONAL

Carlos Andrés Chacón Espinoza

Fecha de nacimiento: 18 de febrero de 2000

Lugar: San José de Costa Rica

Padres: Carla Ruth y Allan Francisco

Hermanos: María Isabel y Ricardo

Deportes: Voleibol, voleibol de playa, fútbol y ráquetbol

Carlos Andrés también jugó otros deportes

Carlos Andrés en principio se dedicó a jugar ráquetbol y fútbol desde 2007 (tenía siete años) hasta 2013 en que tuvo que abandonar por lesiones en las rodillas.

Como raquetbolista le fue bien, ya que integró la selección cochabambina en varias ocasiones y realizó una buena campaña.

“Como futbolista no tuve la fortuna de integrar la selección valluna y mis lesiones me impidieron seguir jugando, pero mi mamá me incentivó a no dejar el deporte y me dijo que podría practicar el voleibol, y de esa manera volví a jugar”, dijo Carlos Andrés.

DT GIMÉNEZ: “CHACÓN ES UN EXCELENTE JUGADOR”

“Carlos Andrés está pasando por un buen momento de su carrera deportiva, ya que tiene actualmente un buen nivel de juego y ello le ha permitido jugar varios torneos nacionales e internacionales, pero si sigue entrenando con mucho empeño y disciplina puede superarse más y ser uno de los mejores del país en el voleibol de playa. Hasta ahora ha demostrado que puede seguir siendo convocado para representar a Bolivia o Cochabamba en torneos internacionales o nacionales”, dijo Alejandro Giménez, su actual entrenador de voleibol de playa.