Quillacollo gana la pulseta y organizará la final de la LSBB

Tras un arduo debate y con las postulaciones de los equipos interesados en albergar la fase final de la Liga Superior del Básquetbol Boliviano (LSBB), finalmente la Federación Boliviana de Básquetbol (FBB) determinó otorgar la localía a Rubair de Quillacollo, que junto a Henry recibirán la visita de los quintetos potosinos, del 2 al 4 de marzo.

Marco Arze, presidente de la FBB, indicó que la propuesta de los clubes fue bastante pareja, pero finalmente determinaron entregar la localía a Quillacollo.

“Se jugará el fin de semana y Rubair es el club que oficiará de anfitrión. El torneo se jugará en Quillacollo”, ratificó Arze.

En ese entendido, Rubair y Henry serán locales ante Nacional Potosí y Amistad de Llallagua, ambos en representación de la Villa Imperial.

En cuanto al monto, Arze no quiso dar a conocer el costo por derecho de organización del certamen, empero una carta del club Rubair circuló en las redes sociales solicitando 28.000 bolivianos (4.057,23 dólares), propuesta superior a la presentada por otros clubes que se mostraron interesados.

Ahora, la organización local alista el inicio del certamen, que se retrasó un día para garantizar el arribo de los elencos de la Villa Imperial a Quillacollo.

Se espera que hasta hoy se dé a conocer toda la logística y el costo de entradas.

Rechazan impugnación

El club Inocentes de La Paz presentó el martes una impugnación contra Rubair, quinteto que presuntamente contó con jugadores mal habilitados.

Según el argumento del conjunto paceño, Rubair habría habilitado a más de un jugador procedente de Peñarol, club que actúa en la Libobásquet.

Tras revisar la documentación de Inocentes y el descargo de Rubair, la FBB pidió a la Libobásquet una verificación sobre este hecho, dejando de lado la impugnación de Inocentes.

“La denuncia de Inocentes no fue veraz y se desestimó, ya que no hay nada cierto en la observación hecha. Se hizo la revisión y no existe ningún jugador mal habilitado”, declaró Arce, a tiempo de poner fin al asunto.

Según la reglamentación de la LSBB, ningún jugador puede actuar en clubes de la Libobásquet y el ascenso en la misma temporada.

En este caso, el torneo de la LSBB que se disputa en 2018 corresponde a la temporada 2017, mas ninguno de los jugadores que forman parte de Rubair jugaron en favor de Peñarol en la pasada temporada deportiva de la Libobásquet.

QUILLACOLLEÑOS SON FAVORITOS

Los elencos de Rubair y Henry se perfilan como los favoritos para quedarse con los dos primeros lugares del cuadrangular final de la Liga Superior del Básquetbol Boliviano (LSBB).

Tanto Rubair como Henry se adjudicaron el primer lugar de sus series y con puntaje perfecto (tres triunfos).

Pero al frente tendrán a los potosinos Nacional Potosí y Amistad de Llallagua. El primero ganó dos partidos y perdió uno. El segundo, por su parte, ganó un lance y perdió dos, pero avanzó por cesto diferencia.