Alcoreza: “Ayuda económica estuvo condicionada”

El presidente de la Federación Boliviana de Ráquetbol (Febora), Gonzalo Alcoreza, insinuó ayer que el apoyo que ofrecieron autoridades a esta disciplina deportiva, para participar en el XXXI Panamericano de Ráquetbol en Temuco (Chile), que se disputará del 22 al 31 de marzo, estuvo condicionado a incluir a las raquetbolistas Carola Loma y Brenda Laime.

“A mí me dicen que si están estas dos señoritas están en la selección (por Carola Loma y Brenda Laime) hay apoyo, me han sugerido eso. Eso es chantajear”, declaró Alcoreza, sin precisar el nombre de la autoridad que habría hecho esa insinuación.

Además, el titular federativo indicó —sin mencionar quién lo hizo— que le recomendaron hacer otro campamento, en el que debían incluir a Loma y Laime para viabilizar su clasificación, con el fin de “negociar el apoyo”, pero esto fue negado por la Febora.

“Me dijeron, por qué ese señor no quiere apoyar a esas deportistas, que haga otro campamento con esas señoritas y les vamos a apoyar”, agregó Alcoreza.

Sobre el nombre de la autoridad que habría mencionado esa insinuación, el directivo se limitó a indicar que fue “una autoridad de alto rango” la que hizo dicha declaración.

Alcoreza señaló también que los argumentos que puso el Ministerio de Deportes para no brindar el apoyo económico son dos: primero, el hecho de que esta entidad federativa no cuenta con el reconocimiento de la cartera gubernamental; segundo, las presuntas irregularidades que existen en la Febora, usando como ejemplo la no convocatoria de Loma y Laime en la nómina de esta disciplina para los XI Juegos Suramericanos.

RAQUETBOLISTAS BUSCAN RECURSOS

Los raquetbolistas que pretenden participar del XXXI Panamericano de Ráquetbol que se disputará en Temuco, Chile, del 22 al 31 de marzo, buscan 22 mil dólares para solventar el costo total de la delegación compuesta por 10 miembros: ocho jugadores y dos entrenadores.

“Me apena mucho estar en esta situación, siempre estamos así, ya el año pasado tuvimos el mismo problema”, declaró el raquetbolista Roland Keller.

Los raquetbolistas que buscan el financiamiento son: Jenny Daza, Yasmine Sabja, Valeria Centellas, Estefany Barrios, Carlos y Roland Keller, Kadim Carrasco y Conrado Moscoso.