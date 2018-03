Loma: “Hay irregularidades en Febora”

La raquetbolista cochabambina Carola Loma aseguró ayer que al interior de la Federación Boliviana de Ráquetbol (Febora) existen presuntas irregularidades, razones por las que ella quedó fuera de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, todo a raíz de la denuncia que hizo semanas atrás.

“Quiero aclarar que si se me quitó el apoyo económica tanto del Ministerio de Deportes como la empresa privada es porque él (Gonzalo Alcoreza) ha cometido irregularidades al formar su selección, lo que denunciamos Brenda (Laime) y yo hemos denunciado. Hay más jugadoras dentro de la selección que no están de acuerdo, pero no quieren hablar por miedo”, dijo Loma.

El conflicto estalló cuando la raquetbolista cochabambina denunció presuntas irregularidades en las convocatorias para formar la selección, siendo que la Febora habría favorecido a algunos deportistas.

Como respuesta, Alcoraza, titular de Febora, explicó que hay “injerencia” de la cartera estatal.

Asimismo, Loma explicó que Alcoreza nunca dio la cara en casos concernientes al tema del deporte.

“Mandé cartas y pruebas que tengo, como el reglamento de la federación y la convocatoria del torneo”, agregó la deportista.

Sobre la presunta injerencia, Loma explicó que no hubo tal presión pero que el apoyo restado se debe a que hay irregularidades.

MONTAÑO NIEGA DENUNCIAS

El ministro de Deportes, Tito Montaño, rechazó las versiones del presidente de la Febora, Gonzalo Alcoreza, de un presunto chantaje e injerencia para incluir en la selección a las raquetbolistas Carola Loma y Brenda Laime.

“Yo sólo me reuní con Marco Arze, presidente del Comité Olímpico. Yo le manifesté a Arze que se respeten las convocatorias y todos deben tener posibilidades”, indicó.