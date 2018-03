Nueve duplas de Cochabamba acceden a cuartos de final

El tercer clasificatorio de vóley de playa a los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 tendrá la presencia de nueve duplas cochabambinas en la fase de cuartos de final, fase que se disputará hoy junto a las semifinales.

Damas

En una ardua jornada para las cochabambinas, cinco duplas vallunas se anotaron en los cuartos de final del campeonato.

Por el grupo A clasificaron las duplas Claudia Pavisic-Johanna Balderrama, ganadoras del primer duelo 21-23, 21-13 y 15-9 sobre las también vallunas Carla Valda-Ana Carola Guzmán. En su segundo encuentro, doblegaron a la dupla Sofía Vildoso-Daniela Fuentes (SCZ) por 21-10 y 21-11.

Valda-Guzmán también accedieron, tras vencer 21-11 y 21-14 a las cruceñas.

Fernanda Maida-Melanie Vargas 21-10 y 21-16 a Francy y Aylin Salazar (CHU), además de imponerse 21-12 y 21-15 a las vallunas Dayra Toranzo-Claudia Gutiérrez.

Toranzo Gutiérrez accedieron como segundas de su serie al vencer 21-17 y 21-19 a la dupla Salazar-Salazar.

Finalmente, Fernanda Canedo-Nicol Nogales derrotaron 21-15 y 24-22 a las cochabambinas Camila Arnez-Isabel Chacón y 21-10 y 21-18 a las capitalinas Karla Cuiza-Mariana Valda.

Cuiza-Valda abrocharon el pase como segundas al imponerse 18-21, 21-16 y 15-12 a Arnez-Chacón.

Las llaves de cuartos de final de hoy serán: Maida-Vargas vs Cuiza-Valda, Amalia Calvo-Maira Coll (CHU) vs Valda-Guzmán, Canedo-Nogales vs Toranzo-Gutiérrez y Balderrama-Pavisic vs Alejandra Calvo-Melissa Arando.

Varones

La presencia valluna se reforzó con la clasificación de los ganadores de la segunda etapa: Rodrigo Pérez-Ricardo Covarrubias avanzó junto a Andrés Serrudo-Rolando Ismael, Edson y Jason Pérez e Israel Martínez-Sergio Franco.

Pérez-Covarrubias ganaron su grupo al imponerse por encima de los capitalinos Luis Barrón-Rodrigo Armas (21-15 y 21-13) y Luis García-Fabricio Corro de Cochabamba (21-17 y 21-14).

Sus rivales serán los cruceños Gonzalo Choque-Jorge Flores.

Serrudo-Ismael doblegaron 21-9 y 21-9 a Gabriel Guzmán-Gerardo Salas (LPZ) y contra los orientales Choque-Flores (21-16 y 21-17).

Sus rivales de hoy serán Luis Barrón-Rodrigo Armas (CHU).

Las duplas Pérez-Pérez y Martínez-Pérez se medirán en un duelo de alto nivel y que cerrará el duelo de cuartos de final.

La otra llave la protagonizarán los capitalinos Juan Pablo Heredia-Andrés Nina y Gustavo Calvo-Hasan Tawafsha.

Las jornadas inician hoy a las 9:00 en las canchas del club Olympic. Varones sólo jugarán cuartos de final.

4 duplas en ambas ramas representarán al país en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, considerando que el local tiene dos wild cards.

OPINIONES