Centellas, una deportista con un brillante futuro

La deportista cochabambina Valeria Centellas Claros se consagró como una destacada raquetbolista, luego de haber obtenido desde 2011 hasta la fecha muchos lauros a nivel internacional y nacional. Actualmente, se prepara para competir, primero, en el torneo internacional Open Juvenil a realizarse en Temuco, Chile a partir del 23 del presente mes, y después en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, desde el 26 de mayo.

El # 1 conversó con Centellas para que hable acerca de su corta, pero destacada carrera deportiva.

LT: ¿Cuándo comenzó a participar en los torneos de ráquetbol?.

VC: Luego de entrenar algunos meses el 2011 en septiembre comencé a cosechar títulos. El primero fue de campeona departamental de la categoría Sub-8; después el subcampeonato en la Sub-10, lo cual fue un incentivo para que me esmere más en los entrenamientos a fin de lograr la meta que tenía de asistir a torneos nacionales e internacionales.

En la temporada 2012 conseguí cinco títulos departamentales en la Sub-10.

En 2013, logré dos coronas departamentales en la Sub-12. Ese mismo año participé en el Campeonato Mundial Juvenil realizado en Sucre y en octubre logré la corona de la Copa Mundial Challenger Sub-12 en Estados Unidos.

En 2014, ocupé el tercer puesto en la Copa Espíritu en Singles Sub-12 y asistí al Mundial Juvenil en Cali, Colombia, además logré cuatro cetros departamentales en Sub-14 y un subcampeonato nacional en singles y dos en dobles en Sucre y Cochabamba.

Mientras que en 2015 fui campeona nacional y departamental en dos oportunidades, además me clasifiqué al Panamericano de República Dominicana. Además, salí campeona departamental de los Juegos Plurinacionales.

LT: ¿Cuáles han sido sus últimos éxitos?.

VC: Este año fui campeona nacional del torneo infanto-juvenil en singles damas que tuvo por sede la ciudad de Sucre en enero de este año y me clasifiqué al Panamericano Open Juvenil que se inicia el 23 de este mes en Temuco, Chile

A principios de este mes fui campeona nacional de singles en Santa Cruz y conseguí la preclasificación al Mundial a desarrollarse en Guatemala en noviembre de este año.

LT: ¿Cuál fue su campaña en los dos últimos años?

VC: Sería largo enumerar las satisfacciones que tuve desde 2016 hasta la fecha, ya que participé en muchos campeonatos internacionales, nacionales y locales, logrando muchos lauros.

LT: ¿Cuánto tiempo entrena?

VC: Diariamente de tres a cuatro horas, tanto en lo físico como en lo técnico en diferentes canchas de la zona de Sarco.

LT: ¿Quién es su entrenador?

VC: El principal es Felipe Mercado, que es un gran técnico y a él y sus colaboradores les debo mis éxitos en el ráquetbol.

LT: ¿Cuáles son sus mejores recuerdos?

VC: El haber obtenido el Premio Kanata como la mejor raquetbolista en los dos últimos años (2016 y 2017) y el hecho de conseguir la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta, Colombia el año pasado (por equipo)”.

LT: ¿Qué planes futuros tiene?

VC: “Seguir superándome y participando en los diferentes campeonatos.

LT: ¿Ha practicado algún otro deporte?

VC: También tuve éxito como taekwondista. Incursioné a mis seis años y tuve como profesor a Boris Ramírez Arispe, cuando milité en el club Iong Do Kwan, afiliado a la asociación local. Logré el cinturón amarillo el 28 de abril de 2007, después el verde el 1 de septiembre del mismo año, el azul el 3 de mayo de 2008, el rojo el 19 de enero de 2009 y fui la primera en conseguir el cinturón rojo-punta negra (ocho años) el 28 de noviembre del mismo año.

Fui campeona departamental de la categoría infantil de 6 a 7 años, peso 23 a 26 kilogramos, el 10 de enero; del interclubes, en junio-julio del 2009. En 2011, retuve la corona en ambos campeonatos. No perdí ni una pelea en todo el tiempo que practique este deporte.

Comencé mi incursión en este deporte jugando pelota de frontón, ya que deseaba seguir los pasos de mi padre, pero muy pronto me decidí por el taekwondo, que me gustó más que el voleibol y el baloncesto que también jugaba en colegio.

FICHA PERSONAL

Valeria Centellas Claros

Fecha de nacimiento: 2 de octubre de 2001

Lugar: Cochabamba

Padres: Reinaldo y Aleida Lelia

Hermano: Leonardo

Deportes: Pelota a frontón, Taekwondo, ráquetbol, natación, baloncesto y voleibol

MERCADO: “VALERIA ES UNA EXCELENTE RAQUETBOLISTA”

“Creo que está pasando por un buen momento de su carrera deportiva y puede rendir mucho más, ya que es una jugador muy disciplinada y cumplida. Trabaja muy bien tanto en lo físico como en lo técnico, durante casi cuatro horas diarias sin descuidar sus estudios”, dijo su entrenador Felipe Mercado.

Señaló que pese a tener sólo 16 años está rindiendo bien y que su nivel técnico y físico mejoran cada vez más y que puede ser figura en los próximos Juegos Suramericanos a realizarse del 26 de mayo al 8 de junio en Cochabamba.

CENTELLAS CUMPLIÓ UNA BUENA CAMPAÑA EN LA DISCIPLINA

En febrero de 2016 fue subcampeona del Open Juvenil que se realizó en Sucre y se clasificó para el Panamericano de México.

Mientras que en junio llegó a los cuartos de final del Pro Tour Profesional de Ráquetbol IRP-LTRF en Cochabamba y fue número 68 a nivel mundial.

En agosto, fue campeona nacional de singles en 14 años en el torneo infanto-juvenil que se realizó en Oruro y se clasificó al torneo IRF XXVIII World Cup de Raquetball Junior Championship de San Luis, México 2016 (3er lugar).