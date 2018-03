Vallunos no llegarán con el 100 por ciento de su potencial a los Juegos

Los atletas cochabambinos que se preparan para poder integrar la selección nacional que participará en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 llegarán con desventaja a esta competencia debido a la falta de escenarios para la práctica de este deporte en el valle, señaló el velocista Bruno Rojas.

En los últimos meses, Rojas realiza la etapa final de su entrenamiento, con miras a las etapas clasificatorias de los Juegos, en el complejo Pulacayo (excomplejo Cala Cala), y se ve perjudicado porque este escenario no reúne las mínimas condiciones para la práctica de este deporte.

“El clasificatorio para obtener el pase a los Juegos Suramericanos será en Tarija, adelantaron las fechas. No tenemos escenarios para entrenar, trabajamos en una cancha de fútbol, eso nos perjudica bastante para llegar al 100 por ciento de nuestras condiciones a los Juegos, estoy seguro que pocos lograrán la marca en Tarija. Yo haré lo que tengo que hacer, es una marca que se puede, pero me preocupan los demás atletas porque no todos estarán al 100 por ciento”, dijo.

Actualmente la FAB no tiene el dato exacto de cuántos atletas se perjudican en Cochabamba por la falta de escenarios.

“La falta de escenarios está influyendo en la preparación de los atletas, unos están entrenando en la cancha del complejo Pulacayo, y otros, cada que pueden, se van a Shinahota (trópico), porque es la pista más cercana que hay. Lamentablemente, no hay campos deportivos donde podamos entrenar y eso va a perjudicar a los cochabambinos, creo que los tarijeños y cruceños llegarán mejor”, señaló por su parte Marco Luque, presidente de la Federación Atlética de Bolivia (FAB).

“No tenemos el dato de cuántos son los atletas que se perjudican en su preparación entre velocistas y fondistas”, añadió.

Los atletas cochabambinos dejaron de usar la pista atlética del estadio Félix Capriles en mayo de 2017, (primera fecha de inicio de las obras en el estadio con miras a los Juegos), luego pasaron a entrenar en la cancha dos del Capriles (que posteriormente fue adaptada para el hockey sobre césped), después un grupo pasó a entrenar en algunas plazas, y ahora optan por trabajar en el césped del complejo Pulacayo, en la zona noroeste de la ciudad.

Además, las autoridades dejaron de hacer mantenimiento a la pista auxiliar que existe en predios del estadio Félix Capriles.

Los atletas más representativos en Cochabamba son los velocistas Bruno Rojas y Carlos Aban junto con los fondistas Rosmery Quispe y Víctor Hugo Aguilar.

DOS CLASIFICATORIOS SERÁN EN TARIJA

El presidente de la Federación Atlética de Bolivia (FAB), Marco Luque, informó que esta disciplina deportiva realizará dos etapas clasificatorias más donde los atletas buscarán llegar a la marca referencial para poder clasificar a los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

“Haremos dos eventos en Tarija en la pista sintética del estadio IV Centenario, el primero será el 31 de marzo y el 1 de abril, y el segundo lo haremos dos semanas después (por el 14 y 15 de abril), ahí los atletas buscarán llegar a las marcas referenciales”, manifestó.