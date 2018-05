Estado dará $us 50 para trajes que cuestan hasta $us 5.000

El material deportivo de competencia que cada atleta requiere es diferente, como cada disciplina, pero tienen algo en común, ninguno puede cubrirse con los $us 50 que el Estado ha destinado como apoyo en este ítem.

“Cada Federación deberá mandar a hacer su uniforme de competencia de acuerdo a la lista definitiva, apoyándoles con 50 USD por atleta”, señala el acuerdo firmado entre Ministerio de Deportes y Comité Olímpico Boliviano (COB). Este ítem, según el convenio, estará “a cargo del ministerio”, que deberá hacer una “transferencia del ministerio al Comité Olímpico”.

Existen deportes que son onerosos como el golf y ecuestres, en los que se requiere una inversión de $us 3.500 a $us 4.500.

En el caso de deportes ecuestres, un traje completo para el jinete y el caballo suma $us 3.335. Donde se requiere de un uniforme que consta de casco, saco, colan, corbatina, camisa; botas a medida (no puede ser cualquier bota) y tiene un costo mínimo de 200 hasta 1.500; la fusta cuesta 50, la montura del caballo, 800; el mandil para cubrir al animal, 30; riendas, 150; espuelas, 25; riñonera, 80; protectores de patas, 200. Todos los costos son en dólares, por lo que el apoyo del Estado cubre la fusta que requiere el jinete para controlar al equino.

En el golf, toda la ropa de competencia tiene un valor aproximado de $us 4.465. En esta disciplina cada golfista de inicio necesita tres cajas de pelotas (de tres pelotas cada una), que tiene un costo de 20 dólares; dos pares de guantes,40; una bolsa con 14 palos, 3.500 (sólo la bolsa cuesta 280); la vestimenta, desde la gorra hasta las zapatillas especiales, 255; igualmente de un medidor laser para calcular las yardas, que cuesta 350; además de una chamarra, buzo y un impermeable, con valor de $us 250.

La esgrima, otra disciplina que requiere una fuerte inversión, como mínimo $us 1.000, para la compra del traje completo que debe ser de una marca homologada por la Federación Internacional de Esgrima (FIE), cuesta 600; a ello se debe sumar la chaquetilla, 100; los zapatos especiales, 300; guantes, 50; las armas tienen un precio entre 160 a 190, por arma.

La gente dirá que estos deportes son caros y elitistas, que no se puede invertir tanto en un solo deportista; pero la realidad de las otras disciplinas no tan caras es casi la misma, aunque tal vez no en esa dimensión.

Por ejemplo, la natación, que no es una disciplina en la que se requiera tantos implementos deportivos, pero igual se necesita entre $us 500 a $us 600 para cubrir el costo de un gorro, lentes y traje competitivo de la marca Arena.

Algunos nadadores como Karen Tórrez tienen, gracias a su rendimiento, el auspicio de Arena, que les proporciona el material para competir.

Incluso otros deportes que parecieran que no requieren una fuerte inversión para su práctica se vuelve costosa a la hora de la competencia internacional, porque la indumentaria no puede ser cualquiera.

En el caso del judo, que se requiere sólo un kimono, éstos no cuestan Bs 350, monto de apoyo del Estado, sino que por el material especial y el tipo de costura, tienen un precio de aproximadamente $us 700.

También están los deportes que, además del traje de competencia, requiere un equipo complementario, como el ciclismo. Sólo en ruta una bici especializada requiere una inversión de $us 3.000.

A ello se debe sumar el uniforme, las zapatillas, 200; el casco, 100; guantes, 20 dólares.

¿SUCEDE LO MISMO EN OTROS PAÍSES?

Por ejemplo, en Chile, el Ministerio de Deportes invierte $us 1.123.551 para la misión chilena en los Juegos Suramericanos.

Raúl Andrade, periodista del diario El Mercurio de Chile, explicó que a toda la delegación se les proporciona el uniforme de presentación, pero que para competencia ya cada federación debe velar por sus deportistas. Andrade señaló que cada federación recibe un presupuesto anual del Gobierno y con esos recursos debe ver la indumentaria de sus atletas, y en el caso que sea muy costoso, el Estado puede hacer un convenio con la empresa para obtener rebaja.

625 deportistas. Bolivia tiene una delegación de 625 atletas, que competirán en 34 disciplinas. Hoy recibirían su indumentaria deportiva.

¿TRATO DIFERENCIADO ENTRE DEPORTISTAS Y VOLUNTARIOS?

Aunque no se tiene un dato exacto de cuánto costó el uniforme completo que se entregó a todos los voluntarios, se conoce que la indumentaria entregada consta de polera, chaqueta, buzo y zapatillas. Todas con el logo de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, incluido las zapatillas.

Si tomamos en cuenta que las zapatillas entregadas son de la marca Power, que tiene un costo unitario de aproximadamente Bs 300, se puede concluir que sólo las zapatillas casi completan el costo total del apoyo que el Gobierno a través del Ministerio de Deportes destinó para la indumentaria deportiva de los atletas.

El Estado, además, destinó otra fuerte inversión para vestir a todo el personal del Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos (Codesur), a quienes entregó mudas de ropa, desde los pantalones, chaquetas, camisas formales y diferentes poleras.

En el caso del Equipo Bolivia, recibirá un buzo deportivo, dos poleras y 13 pines por atleta, para que puedan intercambiarlos con deportistas de otros países.

Este material de presentación será entregado por el Comité Olímpico Boliviano a la selección nacional mañana, en un acto especial en el que también se hará la entrega de la tricolor a la abanderada del país, Karen Tórrez, nadadora cochabambina.

Según el acuerdo firmado entre el Ministerio de Deportes y el Comité Olímpico Boliviano, esta dotación es responsabilidad de la segunda institución.

Entre tanto, Bolivia fue la única delegación que ayer ingresó a la Villa Suramericana sin un uniforme oficial, tal como lo hicieron los otros países, que entraron a los bloques habitacionales, todos identificados con los colores de sus países.

Algunos deportistas bolivianos utilizaron el uniforme de la selección nacional que se les entregó para otros eventos internacionales, o con ropa casual, sin los colores de la tricolor.