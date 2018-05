Con una fiesta en el Capriles se inauguran los Juegos Suramericanos "Cocha 2018"

Con mucha música y color se inauguró esta noche los XI Juegos Suramericanos en el estadio Félilx Capriles. La fiesta convocó a cientos de ciudadanos que llegaron desde tempranas horas al recinto para lograr la mejor ubicación. El evento se inició a las 19:00 y se extendió por unas tres horas.

Momentos emocionantes se vivieron con el ingreso de las delegaciones en especial con los representantes nacionales liderador por la abanderada Karen Tórrez. Una ovación recibió a los atletas.

También causó alegría en los espectadores la llegada de la antorcha con los deportistas bolivianos emblema en diferentes disciplinas y épocas.

Sin embargo, no todo fue fiesta. Hubo varios incidentes que se registraron afuera y dentro del escenario.

Muchas personas se quedaron sin poder ingresar al estadio a pesar de que habían comprado entradas. Desde las 18:00 una multitud copó las puertas del ingreso principal, pero efectivos policiales les restringieron el ingreso. Los reclamos en el mismo lugar y a través de redes sociales no se dejaron esperar.

Los uniformados actuaron al ver que algunas personas intentaron trepar por las rejas cuando ya se dio inicio al evento.También los reclamos llegaron por parte de los deportistas que se quedaron fuera del recinto como la delegación boliviana de tenis de mesa. Diego Ávila Dorado publicó en su cuenta de Facebook que la organización no los incluyó en la ceremonia y por eso tuvieron que pagar incluso el doble por la entrada y aún así no pudieron ingresar. "Triste estar de locales y no ser parte del acto inaugural al igual que otras disciplinas", escribió.

Por otro lado se registraron algunos silbidos y protestas de algunas personas sobre el 21F que movilizaron a algunos efectivos policiales.

También un hecho que llamó la atención fue la salida repentina del presidente Evo Morales del escenario deportivo, a las 21:30 aproximadamente.

Según el cronograma, estaba previsto que el primer mandatario brinde un discurso después de la participación del gobernador Iván Canelas y del representante de la Organización de los Juegos Suramericanos (Odesur), Camilo Pérez, para la inauguración oficial. Sin embargo, su salida fue previa a la llegada de la antorcha y el juramento de los deportistas.

