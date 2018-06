Deportistas de vela sorprendidos por frío y buen viento de Corani

La laguna de Corani es conocida, en Bolivia, por su ambiente frío y con viento. Sin embargo, estas son características que los deportistas que participaron en vela no sabían. Y de algún modo indicaron que afectó en su rendimiento, pues exigió un mayor esfuerzo de su parte, principalmente por el clima.

"Nos ha sorprendido a todos las características, en especial el frío. No teníamos mucho conocimiento sobre la laguna, pero logramos navegar. El frío un poco duro, pero bueno, logramos superar esta semana", manifestó el ganador de la medalla de oro en Láser Masculino, Jhonathan Martinetti de Ecuador.

El sentimiento fue compartido por otros atletas. Algunos incluso contaron que el hecho de estar tanto tiempo en agua helada con ropa mojada, les provocaba mayor cansancio y duplicaron esfuerzos.

"Antes de venir me dijeron que había poco viento, pero me sorprendí al llegar y encontrar 14 a 15 nudos. La verdad conocía poco. No hay ni mucho viento, ni poco, es ideal. ¡Uy!, pero el frío, eso sí que es un tema", manifestó la chilena ganadora del bronce en sunfish, Kely González.

Siguió: "Nunca en mi vida había sentido tanto frío, y eso que soy de Chile. Salir tan abrigada, ponerse la ropa medio mojada y estar tantas horas en el agua es un cansancio extra que requería más esfuerzo".

En efecto, la laguna de Corani estaba bastante fría, ayer. Pese a que durante la mañana hizo algo de sol, la brisa que corría era fresca. La situación se puso peor cuando comenzó a nublarse al promediar las 15:00, cuando acabó la prueba. A partir de las 16:00, la neblina comenzó a bajar y el clima era demasiado gélido, y todos querían irse.

Sin embargo, este deporte generó bastante expectativa en la gente. Varias personas aprovecharon el feriado para ver las últimas tres pruebas de Vela.

El oro se repartió entre los representantes de Argentina, Brasil y Ecuador. Las competencias se llevaron a cabo desde las 12:00; las tres categorías se ejecutaron en una sola salida y finalizaron a las 14:20.

La competencia estuvo bastante reñida y se pudo ver que algunos participantes tuvieron dificultades para mantenerse en pie. Las regatas (vueltas) emocionaron al público, pues había momentos que parecía que los deportistas caían al agua. Sin embargo, no se tuvo que lamentar esta situación.

Las velas blancas, en medio de la laguna azul generaron un paisaje altamente fotografiado y admirado por quienes estuvieron presentes.

Desinformación

Sin embargo, un aspecto que generó molestia en el público, fue que varias personas que llegaron desde la ciudad para disfrutar de este deporte no encontraron la información adecuada sobre los lugares donde se podía ver la competencia. Esto debido a que en un extremo se tenía la premiación y en otro, a más de 15 minutos de distancia, se diputaban las pruebas.

En la zona no existían letreros, ni voluntarios, o policías que pudieran dar información a la gente. Muchas personas se molestaron, pues no pudieron ver casi nada o vieron desde muy lejos el desarrollo de este deporte.

A esto se suma que, pese a la programación que señalaba que la duración de las pruebas eran desde las 12:00 hasta las 16:00, la gente que llegó a las 14:10 ya no vio absolutamente nada, pues todo había terminado.

Se trata de un deporte novedoso para Cochabamba y Bolivia, pero el escenario fue catalogado como "de buenas cualidades" por deportistas.

Colomi buscó promoción. Los pobladores de Colomi, donde se encuentra Corani, no dudaron en sacar sus productos a la venta para los visitantes.

VELA, UN DEPORTE QUE EXIGE CERTEZA

El deporte de Vela es de características náuticas y consiste en controlar los movimientos de una embarcación adaptada para una sola persona o dos. No cuenta con motor de ningún tipo y es propulsada únicamente por el viento en las velas.

Es necesario tener destreza al momento de manejar las velas y conocer la velocidad y dirección del viento para evitar voltearse en el agua. Asimismo, es necesario tener certeza, caso contrario uno cae.

La navegación a Vela, como deporte, puede ser de recreo o de competición. Las competiciones de Vela se llaman regatas y las embarcaciones veleros.