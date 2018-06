Moscoso: “Esta medalla me la debía”

COCHABAMBA |

Conrrado Moscoso, el raquetbolista nacional que otorgó la primera medalla dorada para Bolivia en los XI Juegos Suramericanos 2018 expresó toda su alegría y agradecimiento tras conseguir la hazaña.

“Estoy muy emocionado, no tienen la idea de la alegría que me embarga regalar una medalla a mi país. Quedo muy agradecido con todo el apoyo que me han dado”, expresó Moscoso, en entrevista con la red ATB.

Conrrado consiguió el oro en la disciplina de ráquetbol y desató la fiesta en el complejo de Sarco tras derrotar a Mario Mercado, boliviano que ahora representa a Colombia, por 15-10; 11-15; 11-6.

#LTCocha2018

El boliviano Moscoso compartió la emoción de su victoria con su madre.

El representante llenó de orgullo al país tras conseguir la primera medalla dorada en los #JuegosSuramericanos2018,

José Rocha LT pic.twitter.com/um7qhMdUhx — Los Tiempos (@LosTiemposBol) 1 de junio de 2018

“Esto era más personal. Esta medalla me la debía, he mejorado muchísimo”, manifestó el deportista nacional.

El chuquisaqueño se prepara para disputar la fase final de la categoría dobles junto a Roland Keller. Volverá a entrentarse a Mario Mercado, quien estará acompañado de Sebastián Franco representando a Colombia. “Voy a luchar con todo con todo para que sean dos medallas de oro”, expresó Moscoso.