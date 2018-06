Bolivia busca cumplir una campaña decorosa

El equipo boliviano de tiro con arco debutará hoy en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, con la ilusión de poder alcanzar una buena representación en un deporte nuevo para el país.

"Bolivia ya está con presencia en muchas disciplinas nuevas, siendo ésta una de las que ya está asumiendo (presencia) y es un desafío para nosotros. Como es nueva, estamos en proceso de consolidar la práctica competitiva. Tanto en la modalidad de arco recurvo y arco compuesto, tendremos presencia ", apuntó el arquero Víctor Zamora, uno de los representantes de Bolivia en la cita continental.

Pese al poco tiempo de existencia de este deporte en Bolivia y ante la presencia de arqueros experimentados, Zamora recordó que el esfuerzo que pondrá el equipo nacional puede suplir falencias al momento de encarar las pruebas.

Tanto en damas como en varones, el equipo nacional pretende dejar una buena imagen a nivel internacional.

"Desde mañana (por hoy), Bolivia va a dejar una buena imagen, sabiendo que al frente tendremos gente que lleva muchos años e incluso son campeones mundiales. No obstante, aún sentimos muchas deficiencias en nuestra estructura de competición. Nuestro equipamiento no es el suficiente, no tenemos el equipo complementario para participar. Debemos importar los equipos, pero haremos todo el esfuerzo para regalarle a Bolivia una medalla", acotó el arquero tarijeño.