Vaivén de emociones y líderes en el tercer día del golf

El tercer día de competencias en el golf marcó una tendencia en el principal pelotón de competidores y ayer se vivió un vaivén de emociones, con el cambio en las posiciones generales y pocos golpes que pueden definir las tres medallas de la disciplina en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

Luego del dominio del argentino Roberto Contini (primer día) y el boliviano José Luis Montaño (segundo día), ahora el liderato recae en el venezolano Jorge García (tercer día).

"Fue un muy buen día, me mantuve tranquilo en mi estrategia durante los 18 hoyos. Pienso que la ventaja no es suficiente y trataré de sacar más diferencia. El campo es bastante difícil, porque en tiros que son simples puedes fallar y en dos o tres metros se hace complejo", explicó García.

En su participación, el venezolano cumplió los 18 hoyos con 67 golpes, totalizando en tres días un total de 211 y superando en seis a sus escoltas Santiago Gómez (COL), Carlos Franco (PAR) y Montaño (BOL), todos con 217.

Además, el golfista llanero indicó que prepara una estrategia para mantenerse hoy en la cima y consolidar la medalla de oro en favor de su país.

"Con tres rondas, me sé mover un poco mejor y saber cuándo debo ser defensivo y ofensivo. Con respecto a las posiciones, no me preocupo, porque si hago lo mismo de los tres primeros días puedo llegar a una gran ventaja", agregó el deportista.

Bolivia no se resigna

Pese a perder el liderato, el constante ascenso y descenso en las posiciones hace que esta disciplina sea impredecible hasta el hoyo 72, al cabo de la competencia internacional.

Por esa razón, Montaño, actualmente cuarto de las posiciones generales, aseguró que hoy tendrá una importante posibilidad de remontar y alcanzar la medalla de oro.

"Faltan 18 hoyos y todo puede pasar en el golf. Voy a dar lo mejor de mí, aunque los últimos dos días no fueron los mejores, pero puede ser diferente mañana (por hoy). Nada está dicho hasta el último golpe", indicó Montaño, quien no pierde la esperanza de conseguir la presea dorada.

En cuanto a los restantes participantes bolivianos, Kevin Muriel finalizó en la novena ubicación con 223 golpes, en varones.

En damas, Michelle Lederman quedó undécima, con 237 golpes, mientras que Daniela Siles ocupa la casilla 13 con 251.

La colombiana Paola Moreno recuperó la primera ubicación de su categoría, ahora con un acumulado de 216 golpes.

Tres categorías se juegan en la disciplina de golf en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018: damas, varones y dobles mixta.

DISCIPLINA FINALIZA HOY EN EL CCC

Luego de tres intensos días de competencia, la disciplina de golf concluirá hoy con la consagración de medallistas en las ramas femenina y masculina. Bolivia tiene grandes chances de alcanzar el triunfo en la categoría varones.