La estrategia, factor clave para el oro suramericano en el golf

Estrategia, paciencia y el juego mental fueron claves al momento de definir las preseas de oro en la disciplina de golf, certamen que acabó ayer en los links del Country Club Cochabamba (CCC) y que dejó a Venezuela, Colombia y Paraguay como los grandes vencedores.

Mientras tanto, los bolivianos no consiguieron los puestos de vanguardia y ocuparon el quinto lugar de un certamen que se definió en la agonía de los últimos hoyos.

Los toques precisos y una definición de dientes apretados generaron una alta expectativa en la afición asistente.

Juego mental

Luego de cuatro intensos días de disputa, el venezolano Jorge García se puso en lo más alto de la competencia al totalizar en los 72 hoyos un total de 281 golpes, pese a igualar ayer en 70 con el paraguayo Carlos Franco y el colombiano Santiago Gómez.

Pero la estrategia de García fue fundamental para mantener la distancia con sus inmediatos perseguidores.

"Fue un trabajo de toda la semana, estoy agradecido con todos por lo que pasó. La tercera ronda fue fundamental para escapar de aquellos que iban primeros y segundos en el tercer día. Comenzar con cuatro golpes menos en los primeros nueve hoyos fue fundamental", explicó García.

Si bien la parte física es fundamental, el juego mental es importante para así consolidar los éxitos.

"Hubo una estrategia de parte mía, de aguantar la altura y tratar de jugar más corto porque acá la pelota vuela mucho más y no estoy acostumbrado a jugar así. Logré sobrellevarlo, pese a que me enojé un poco porque nunca había ganado una medalla en los Juegos Suramericanos. Es más difícil disputar estos juegos que un torneo por dinero", aseguró Franco, quien en los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 se ve como dirigente y ya no como deportista.

Las estrategias implementadas por los ganadores dejaron afuera de competencia a los golfistas de los restantes países, en especial a los bolivianos. En varones, José Luis Montaño, que el segundo día fue dominador de las pruebas, quedó relegado al quinto lugar con un total de 292 golpes, mientras que Kevin Muriel finalizó octavo con 294.

En damas, la estrategia aplicada por Paola Moreno (COL) dio resultado para ser la ganadora absoluta con 288 puntos, cinco menos que sus escoltas, las paraguayas Milagros Chávez y Sofía García (293).

Las bolivianas Michelle Lederman (321) y Daniela Siles (331) quedaron en el puesto 11 y 13, respectivamente.

En dobles mixtas, la dupla Chávez-Franco de Paraguay logró el oro (580), mientras que los colombianos Moreno-Daniel Zuluaga obtuvieron plata (581) y el bronce quedó en manos de los argentinos Manuela Carabajo-Roberto Contini.

Una vez concluidas las pruebas de golf, el Country Club Cochabamba (CCC) se alista para recibir parte de las competencias de pentatlón moderno, del 6 al 8 de junio.

3_dep2_mauricio_rocabado.jpg Paola Moreno, ganadora del oro en la rama femenina. MAURICIO ROCABADO

POSICIONES

Varones Golpes

1- Jorge García (VEN) 281

2- Carlos Franco (PAR) 287

3- Santiago Gómez (COL) 287

Damas Golpes

1- Paola Moreno (COL) 288

2- Milagros Chávez (PAR) 293

3- Sofía García (PAR) 293

Dobles mixta Golpes

1- Chávez-Franco (PAR) 580

2- Moreno-Zuluaga (COL) 581

3- Carabajo Re-Contini (ARG) 584

Tres

Medallas conquistaron

Paraguay y Colombia, mientras que Venezuela y Argentina completaron el podio con una sola presea.