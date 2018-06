Atletas logran medallas a pura fuerza de voluntad y esfuerzo

Competir una prueba tan extenuante como son los 50 km marcha con una dolencia en la cadera y conseguir una medalla a pura fuerza de voluntad, grafica el amor que todos los deportistas sienten por el país.

Ronal Quispe inició la competencia a las 07:00 y la terminó exactamente 4 horas 05 segundos y 05 centésimas después, pese al dolor no paró hasta lograr su objetivo: "Sumar una medalla para Bolivia".

Quispe logró la medalla de bronce en los 50 km. La presea dorada fue para el ecuatoriano Cristian Chocho, con un tiempo de 3h 55'48", imponiendo un nuevo récord de los Juegos Suramericanos. Completó el podio el peruano Luis Campos (3h 59'23"), que se ubicó en el segundo lugar.

"Tengo algunas molestias en la cadera, eso vengo arrastrando desde el año pasado. Desde los Juegos Bolivarianos vengo arrastrando, terminé muy mal de la cadera, lo único que quiero es recuperarme bien, al 100 por ciento, porque algunos entrenamiento trabajaba con mucho dolor y hoy (por ayer) también sentía mucha molestia, pero no era excusa para quedarse, había que sacar una medalla como sea", dijo Quispe al finalizar la prueba de los 50 km.

Así como Ronal, detrás de cada atleta existe una historia de sacrificio y esfuerzo para poder conquistar una presea.

Ángela Castro, cuando era bebé, los médicos dijeron a sus padres que no podría hacer deporte por un problema en las caderas, demostró que no hay imposibles y ayer se colgó su primera medalla en unos Juegos Suramericanos, nada más y nada menos que una de plata, tras terminar en el segundo lugar en la prueba de los 20 km.

Castro, que tiene como objetivo ir a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y terminar en el top 10, terminó la prueba con un tiempo de 1h34'25".

"Demostramos que aunque no confíen en nosotros y nos digan que no somos competitivos, aquí estamos luchando y sacando la mejor cara por Bolivia", comentó Castro.

El primer lugar en su prueba fue para la peruana, quinta a nivel mundial, Kimberly García, que hizo un tiempo de 1h33'11". El tercer lugar fue para la ecuatoriana Maritza Guamán (1h36'23").

El orureño Vidal Basco, que fue descubierto por Nemia Coca en los Juegos Plurinacionales 2011, sumó su primera medalla internacional en la categoría absoluta, en los 5.000 mp. Basco, de origen muy humilde, ayer volvió a colgarse una medalla internacional, pero esta vez en categoría absoluta. Ya en 2015 había logrado plata en los Juegos Panamericanos de la Juventud en Canadá, y en 2016 obtuvo bronce en un Sudamericano Juvenil.

Basco, que tiene 22 años, dedicó su medalla a su esposa Edith Achacollo, también fondista nacional, y recordó cómo fue descubierto en los Plurinacionales, y cómo a partir de ello su vida cambió, porque su vida ahora es el atletismo.

"Vivía en el campo, una vida dura, nos faltaba muchas cosas, no contábamos con dinero. A mi colegio iba todos los días 12 kilómetros en bicicleta o a pie. Es lo que nos dio la fortaleza física desde niño, en los 'pluris' me descubrió mi entrenadora Nemia Coca, me invitó y me incluyó a su club, y desde ahí empecé a correr", recordó Basco, a tiempo de agradecer al presidente Evo Morales, por la realización de las carreras 10k, porque con ellas puede solventarse y dedicarse a entrenar.

El orureño, además, manifestó que el mejor suplemento vitamínico, son los productos naturales como la quinua, el mote, el pito (hecho de trigo).

Basco se quedó a 11 centésimas de la medalla de oro en los 5.000 mp. En la recta final, el ecuatoriano Bayron Piedra tomó (14'32"47) de ventaja, y aunque en los últimos 50 metros el boliviano intentó rebasarlo, no pudo hacerlo y tuvo que conformarse con la medalla de plata (14'32"58). El tercer lugar fue para el peruano Luis Ostos, que lideró casi toda la prueba (14'32"79).

La última presea que Bolivia logró en la primera jornada de atletismo fue conquistada por Irma Vila en los 10.000 mp.

La orureña sorprendió al conseguir la medalla de bronce en una de las pruebas de pista más exigentes.

Vila, que al igual que Basco compite en las carreras pedestres 10k, en sus primeros Juegos Suramericanos sorprendió y hasta la última y penúltima vuelta de las 25 que debían darle a la pista, estuvo peleando palmo a palmo la medalla de oro, pero al final no pudo con la experiencia de las peruanas.

Inés Melchor, de Perú, estuvo siempre con el grupo e incluso detrás de su compatriota Gladys Tejeda, hasta la última vuelta, en la que tomó la punta y se alejó de sus contrincantes, tanto así que le sacó dos segundos a Tejeda y 13 a Vila. Melchor se llevó la medalla de oro con un tiempo de 35'57"86, Tejeda fue segunda (35'59"45) y Vila tercera (36'12"74).

OTROS GANADORES EN EL ATLETISMO

Los otros medallistas de ayer fueron: en lanzamiento de martillo gano oro la argentina Jennifer Dahlgren en lanzamiento de martillo, plata la venezolana Rosa Andreina Rodríguez y cerró el bronce la ecuatoriana Valeria Chiliquinga . En varones la medalla dorada fue para el argentino Joaquín Gabriel Gómez, la plata lo obtuvo el chileno Humberto Mansilla y el bronce lo alcanzó el brasileño Wagner Carvalho Domingos.

En 20 km varones el ganador fue el ecuatoriano Brian Pintado, segundo fue el peruano Cesar Rodríguez y tercero fue el chileno Yerko Araya.

COPA AVANZA A LA FINAL CON RÉCORD

El mediofondista cruceño Fernando Copa logró avanzar a la final de los 400 metros planos, que se disputará hoy desde las 10:20.

Copa, además pasar a la final, lo hizo con nuevo récord nacional. El 14 de mayo pasado el cruceño impuso una nueva marca en la prueba con un tiempo de 47”69 y romper un récord de Fadrique Iglesias que tenía 47”72 (2001).

Ayer, Copa volvió a mejor su marca en siete centésimas al parar el cronómetro a los 47"62, para terminar cuarto en la serie 1 de los 400 mp.

OPINIONES "Cuando uno quiere, se puede todo. Agradecer el apoyo de toda la gente que vino a vernos. Ahora se vienen los Juegos Iberoamericanos en Perú. Mi objetivo es llegar a Tokio 2020 y estar entre las 10 primeras”. Ángela Castro. Plata 20 km . "La medalla se la dedico a mi esposita (Edith Achacollo) que también corre fondo. Yo trabajo doble turno todos los días. Mi alimentación es totalmente natural, me hago pito, frutas, verduras, sopa de quinua, jugo de zanahoria”. Vidal Basco. Plata 5.000 mp. "Agradecer a toda la gente que nos apoyó en toda la competencia. En todo el circuito escuchaba mi nombre y gritar Bolivia, Bolivia, ese fue un aliento importante, para seguir mejorando también".Ronal Quispe. Bronce 50 km. "Quiero ir a ganar más experiencia fuera en los 10.000, y muy pronto quiero competir en una media maratón. Hace dos años que empezamos a soñar con la medalla, que se la ganó toda Bolivia por su apoyo”. Irma Vila. Bronce 10.000 mp.

ROMPIERON TRES RÉCORDS DE LOS SURAMERICANOS

El uruguayo Emiliano Lasa, finalista mundial y olímpico de salto en largo, además de llevarse la medalla de oro de los Juegos Suramericanos, impuso un nuevo récord de los JJSS con una marca de 8,26 metros.

La anterior marca era de Elvis Saladino de Panamá, que tenía como registro 8,16.

Con esta marca, Lasa además de ponerse en el top 10 de la actual clasificación mundial, también rompió su propio récord nacional, que era de 8,19 m.

El segundo récord de los Juegos Suramericanos fue roto por la colombiana María Murillo, quien se llevó la medalla de oro en la prueba del salto alto e impuso una nueva marca de los JJSS.

Murillo ayer saltó 1,9 metros, batiendo el anterior registro, que era de la venezolana Mariela Karina, que tenía un crono de 1,87, desde los Juegos Suramericanos 2016. Murillo, además, igualó su récord nacional.

El tercer registro suramericano fue para el ecuatoriano Cristian Chocho en los 50 km, al terminar su prueba con los 3h55'48".