Franco Ríos le da bronce a Bolivia en taekwondo

El boliviano Franco Ríos le dio ayer otra presea de bronce a Bolivia, en la categoría de 58 a 68 kilogramos en Taekwondo. El deportista destacó el potencial de esta disciplina a nivel suramericano y las posibilidades que tiene el país en eventos futuros.

Ríos, que pudo clasificar para disputar la medalla de plata, no consiguió derrotar al peruano Alexander Ortíz y terminó perdiendo (15-6) en una pelea ovacionada por el público presente en el coliseo Gróver Suárez.

“Muy contento con este resultado, mi familia es quien ganó esta medalla y no puedo dejar de agradecer a la gente que me apoyó (...) sacar el oro o la plata era muy complicado, mucha preparación de los otros países, pero esto es un buen inicio”, manifestó Ríos.

El atleta expresó su anhelo de participar en un próximo Panamericano que se llevará a cabo en Estados Unidos. “Es difícil acceder, ya que no hay apoyo ni de la federación, tampoco del Ministerio de Deportes. Vamos a ver si alguna empresa se anima a apoyarnos”, enfatizó.

Tres ganadores

Brasil, Colombia y Chile fueron los países que se llevaron las preseas doradas en la jornada conclusiva del taekwondo en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

Caroline Gomes de Brasil obtuvo la medalla de oro en la categoría 49 a 57 kilogramos femenina. “Muy feliz por el logro, me preparé bastante para estos Juegos. Ahora sólo me queda entrenar duramente”, dijo.

Maicon de Andrade Siqueira, también de Brasil, se llevó otro oro para su país, tras ser declarado ganador absoluto en la categoría masculina de más de 80 kilogramos.

“Me preparé mucho para llegar aquí y mostrar esto que conseguí. La medalla es para todos los brasileños, mi equipo y toda mi familia. El nivel de los oponentes fue el mejor, estuvo muy difícil”, expresó Andrade.

En la categoría femenina de más de 67 kilogramos, la colombiana Gloria Camila Mosquera obtuvo el oro. “Gracias a Dios se logró, me siento muy contenta y muy orgullosa. Fue un trabajo duro y de mucho esfuerzo”, dijo la taekwondista.

Finalmente, el chileno Ignacio Morales, en una reñida pelea contra el peruano Alexander Ortiz, obtuvo el triunfo para su país (16-13). El público boliviano brindó su apoyo incondicional a Morales. Grandes y chicos gritaban “vamos Chile, que gane Chile”.

“Desde el primer combate sentí el apoyo del público y eso me sirvió mucho. Estoy infinitamente agradecido con Bolivia que no me dejó solo. Mi meta son los Juegos Olímpicos y éste es el inicio”, expresó Morales.

MUCHOS NO LOGRARON ENTRAR AL ESCENARIO

El coliseo Gróver Suárez, donde se desarrolló la disciplina del taekwondo, tuvo un lleno total desde las primeras peleas clasificatorias que se dieron en la mañana.

Sin embargo, muchas personas no lograron ingresar al escenario pese a contar con los boletos.

“Estamos una hora intentando entrar, yo compré cuatro entradas para mi familia y nada que nos dejan entrar. Es el colmo, para qué venden si no van a poder dejar entrar a todos”, dijo molesto un espectador.