Las Leonas ratifican su supremacía en hockey

Las Leonas no compitieron con las 14 “mundialistas” que integran sus filas, pero las 18 muchachas que lo hicieron no defraudaron a la expectativa que generó su participación en el torneo de hockey sobre césped de los Juegos Suramericanos 2018, porque se llevaron el oro con una estadística sorprendente: 44 goles a favor y ninguno en contra.

Prueba de la buena faena que tuvieron Las Leonas en el certamen es el 8-0 que le infringieron ayer a Uruguay en el cierre de la competición, ratificando su imbatibilidad y superioridad técnica sobre los otros planteles, que nada pudieron hacer para frenar la supremacía de las argentinas, pese al empeño que le pusieron en cada contienda.

Wálter Conna, uno de los entrenadores del equipo argentino, destacó el buen desempeño que tuvieron sus dirigidas pese a que el campo de juego no reúne las condiciones reglamentarias. “Argentina tiene buena calidad de jugadoras. Esta es una nueva camada, pero son Leonas también”, advirtió el adiestrador al término del encuentro, que contó con la presencia de buena cantidad de espectadores.

El técnico relató que muchas de las integrantes del plantel que ganaron el oro son subcampeonas mundiales juniors, advirtiendo que sólo dos son debutantes, porque el resto tiene diversos títulos internacionales.

“14 mundialistas se quedaron en Buenos Aires y 18 vinieron a competir en los Juegos Suramericanos. La rápida adaptación que tuvieron las chicas al medio fue determinante para ganar la medalla de oro”, comentó Conna, quien advirtió que la superficie del campo de juego no era la ideal debido a que no se construyó de la manera correcta. "Ese aspecto nos perjudicó en cierta medida porque no pudimos desarrollar nuestro juego".

En el balance general de la competición femenina, la representación de Argentina se llevó el oro, Uruguay se colgó la plata y las chilenas se adjudicaron el bronce. Bolivia ocupó el sexto lugar.

El medallero final, incluido el torneo de varones, tiene a Argentina como vencedor con dos de oro, seguido por Chile, con una de plata y otra de bronce. Tercero fue Uruguay con una de plata.

OPINIONES "Vinimos a eso (el oro), estamos muy contentas por haber logrado el objetivo que nos hemos propuesto". María Pilar Campoy. Jugadora argentina "Estoy chocho, muy feliz, porque ganamos la medalla de oro con mucha diferencia. Estoy muy agradecido con las jugadoras". Wálter Conna. Entrenador argentino

ARGENTINA Y CHILE SUBEN AL PODIO EN PENTATLÓN

Chile se llevó las preseas de oro y plata, y Argentina la de bronce, en la prueba individual masculina de pentatlón moderno que se desarrolló, ayer, en la penúltima jornada de los Juegos Suramericanos 2018.

El ganador de la serie fue el chileno Esteban Bustos con una puntuación de 1.382, en el segundo puesto quedó su compatriota Benjamín Ortiz con 1.336 y en el tercero, el argentino Sergio Ali Villamayor con 1.318 unidades.

Hoy se baja el telón en el pentatlón moderno con el desarrollo de las pruebas por relevos mixtos.

Las pruebas se llevarán a efecto en el Centro Acuático, Pabellón de Esgrima y el picadero del Country Club Cochabamba.

COLOMBIA Y PARAGUAY, POR EL TÍTULO EN FÚTSAL

Las selecciones de Colombia y Paraguay jugarán, hoy, por la medalla de oro del fútbol de salón damas de los XI Juegos Suramericanos, en un partido que se disputará en la subsede de Chipiriri, en el trópico de Cochabamba.

El combinado paraguayo ganó la opción de pelear por la presea de oro con una victoria 3 a 0 sobre Bolivia, con goles convertidos por Paula Britez a los 17 minutos, por Daniela Salguero a los 36 minutos y por Sol Escobar a los 39 minutos.

"Nos toca ahora un equipo muy fuerte como es Colombia, pero también nos toca jugar ahora para bien y entonces vamos a dar todas de nosotras", dijo la goleadora paraguaya Paula Brítez.

La selección de Colombia tiene 7 puntos acumulados, Paraguay 6, Argentina 4, Bolivia 3 y Perú 3.