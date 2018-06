El próximo martes entregarán el premio y la condecoración

B. Rojas y C. Burgos

El martes de la próxima semana el presidente de Bolivia, Evo Morales, esperará en Palacio de Gobierno a los medallistas nacionales de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, para entregarles el premio económico prometido, informó el ministro de Deportes, Tito Montaño, tras el acto de clausura, ayer.

El pasado 10 de septiembre de 2016, Primer Mandatario prometió premiar a los medallistas suramericanos con 30.000 dólares a la medalla de oro, 20.000 a la de plata y 10.000 a la de bronce.

Bolivia conquistó un total de 34 preseas en la justa internacional, cuatro de oro, 15 de plata y otras 15 de bronce, lo que significa que Morales debe entregar a los deportistas un total de 570.000 dólares.

Montaño, además, reconoció que estos premios económicos deben reglamentarse y tal vez tener algunas correcciones, porque este martes se premiará por medalla puntuable y no recibida. Eso quiere decir que, por ejemplo el equipo de baloncesto damas que logró una presea de plata, recibirá sólo 20.000 dólares, que deberá ser repartida entre todas las integrantes del plantel, que son 12 en total. Además, el incentivo no llega a los entrenadores, sino sólo a los deportistas.El ministro dijo que para estos premios no existirán cambios, pero para el futuro se abrió la posibilidad de modificar este tema.

Varios deportistas bolivianos ya manifestaron sus planes para el dinero.

La nadadora boliviana Karen Tórrez piensa que podría abrir finalmente su escuela de natación. La medallista de tiro deportivo, Jessica Velasco, aseguró que donará parte de su dinero a la fundación Cáritas u otra institución de la Iglesia Católica.

Entre tanto, la mayoría aseguró que ese premio les permitirá costear su preparación, porque su objetivo es llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y requieren dinero para hacerlo.