Tres partidos suspendidos en la segunda jornada de la Libobásquet

La Comisión Técnica de la Federación Boliviana de Básquet programó la primera y segunda jornada de esta séptima versión de la Libobásquet 2018; sin embargo, de la primera se postergó el encuentro entre AND-1 vs Carl Z-A, presumiblemente para el final de la ronda de ida. Para la segunda jornada que inicia hoy, de los seis encuentros agendados se postergaron tres, La Salle Olympic vs Carl A-Z, Amistad vs Vikingos y Calero vs CAN, por diversos factores.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

“Se postergaron tres partidos de esta segunda fecha que comienza mañana (por hoy). El partido en Sucre es porque se pusieron de acuerdo entre los dos equipos para no jugar por la fiesta de San Juan; en Potosí porque hubo un cruce y no hay entendimiento entre ambos clubes. El partido de La Salle se pospuso por temas de seguridad”, señaló Javier Gutiérrez, gerente de la Federación Boliviana de Baloncesto.

Con relación al encuentro del único representante de Cercado en la Libobásquet frente a Carl A-Z de Oruro, Gutiérrez explicó que en el coliseo de Cliza las medidas de seguridad no estaban como para acoger un partido de estas características, razón por la que las autoridades de ese municipio hicieron modificaciones en los pasados días a los cuellos de jirafa y recomendaron no usar el escenario hasta la siguiente semana. Por tanto, se programará el encuentro para el martes 26 o miércoles 27 de junio.

Amistad de Sucre jugará el martes frente a Vikingos de Tarija (20:30).

El otro encuentro postergado, Calero de Potosí vs CAN de Oruro, también se jugará la siguiente semana. Sin embargo, el día y la hora está sujeto a lo que determinen los representantes del cuadro orureño, considerando que el último campeón de la Libobásquet pidió que sean los visitantes quienes acomoden su tiempo para llegar hasta la Villa Imperial.

Rubair debuta de local

El segundo representante quillacolleño en la Libobásquet se estrenará hoy en la séptima versión de la primera división del baloncesto boliviano, frente a su coterráneo Peñarol.

Los dirigidos por el entrenador Jorge Antonio Montes llegan a este compromiso tras la derrota sufrida en Oruro a manos de CAN por 78-76, en un encuentro parejo entre ambas escuadras, y pretenden hoy (20:30) conseguir su primera victoria frente al equipo de Peñarol, dirigido por Luis Diez Canseco.

Rubair podría formar con Pablo Agreda, Miguel Ángel Mendoza, Jaime Thamez, Gregoris Curvelo y Reimer Machado, en busca del triunfo en el coliseo Max Fernández de Quillacollo.

Peñarol podría disputar este cotejo con Brandon Antezana, Pedro Luis Antezana, Veimar Parraga, Irin Stark y Milos Petkovic.

Peñarol venció en su debut a La Salle Olympic por 94 a 85, con una excelente actuación de Brandon Antezana, quien hizo 22 puntos en su cuenta personal, el miércoles, en el Coliseo Polifuncional de Quillacollo, donde jugará esta gestión.

SE DISPUTARÁN TRES ENCUENTROS

Al margen del encuentro entre las representaciones de Rubair y Peñarol en Quillacollo, se jugarán dos más por la segunda fecha de la séptima versión de la Libobásquet en Potosí y La Paz, también en el mismo horario (20:30).

En el coliseo Ciudad de Potosí, Pichincha enfrentará a La Salle de Tarija. El cuadro potosino llega tras caer en la primera fecha contra Calero (98-94) y el equipo tarijeño tras vencer en su debut a Vikingos por 100 a 63.

En La Paz AND-1 debutará esta nueva gestión de la ‘Libo’ recibiendo a Uagrm de Santa Cruz, que cayó frente a Amistad por tres puntos (75-72).