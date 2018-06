Rubair recupera terreno al vencer a Peñarol en el clásico quillacolleño

Luego de perder sobre el final en su debut ante CAN en Oruro, Rubair de Quillacollo se repuso y conquistó su primera victoria en el Torneo 2018 de la Libobásquet, luego de superar 87-80 a Peñarol, en compromiso jugado el fin de semana, por la segunda fecha del grupo B.

El coliseo Max Fernández de Quillacollo fue testigo del triunfo de Rubair ante un aguerrido Peñarol, en una reedición del clásico quillacolleño.

Los parciales de la victoria rojinegra fueron de 22-14, 44-36, 64-60 y 87-80.

En otros cotejos que se disputaron el fin de semana, AND-1 superó en el coliseo Julio Borelli de La Paz a Uagrm, un duro escollo al que doblegó por 82-66 y tras estar abajo en el marcador.

En el coliseo Ciudad de Potosí, Pichincha volvió a perder, esta vez 69-87 ante La Salle de Tarija.

Los encuentros que quedaron suspendidos fueron CAN vs Calero, La Salle-Olympic vs CARL A-Z y Amistad vs Vikingos. Este último cotejo es el único que tiene fecha: jugará hoy en Sucre, desde las 20:30.

La tercera jornada aún no tiene fecha de disputa, ya que el Consejo Superior recién se reunirá mañana (14:30).

LA SALLE-OLYMPIC Y LA COMPLICADA LOCALÍA

El plantel de La Salle-Olympic, que debía ser local de CARL A-Z en Cliza el sábado pasado, se vio dificultado por el tema de que las jirafas del recinto deben ser adaptadas para el juego. Por ahora, su partido no tiene fecha.