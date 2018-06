Vicedo: “Creo que me quedaba pendiente jugar en primera”

Un sueño cumplido. El delantero argentino Matías Vicedo llegó con la mentalidad de cumplir el sueño que se marcó tras lograr el ascenso con Aurora, en junio del año pasado. Ayer, el ariete llegó a Cochabamba para sumarse nuevamente al Equipo del Pueblo, con el que quiere lograr una copa internacional.

“Creo que me quedaba pendiente jugar en la Liga, particularmente es un sueño cumplido, llego sin remordimientos. Creo que ahora tengo una nueva oportunidad, aunque no la tomo como una revancha. (Irme) para mí si (fue difícil) porque jugar todo un campeonato con un club y no poder jugar en

primera, la verdad que me dolió mucho”, sostuvo Vicedo luego de salir al encuentro de los miembros de la dirigencia celeste que lo esperaban.

El argentino llegó a Cochabamba aún sin conocer por cuánto tiempo será su vínculo con Aurora.

Consciente de la realidad que atraviesa el Equipo del Pueblo, Vicedo aseguró que espera aportar con sus goles.

“La verdad es que son sensaciones muy lindas, tengo sentimientos encontrados en esta ciudad que me brindó mucho y se ganaron muchas cosas. La verdad que ahora vengo con una ilusión renovada, esperemos que esta mitad de año sea buena para el club”, añadió.

Respeto y esfuerzo

El delantero que fue artífice del gol del ascenso para Aurora, señaló que el club, al estar en Primera División, demanda mucho más esfuerzo del que se entregó en la Copa Simón Bolívar.

“Creo ahora que cada uno que se ponga la camiseta de Aurora tiene que saber que es un club grande del que se tiene que respetar la historia y tiene que hacer lo mejor. Ahora tenemos objetivos nuevos, ya pasó la mitad del año y creo que no fue bueno para el club, nosotros tenemos que tratar de revertir esa historia”, aseguró.

Matías detalló que llega a Cochabamba con la mentalidad ganadora y que si bien no se arranca desde cero, los objetivos están para ser cumplidos.

“El club está en una situación complicada pero tenemos que hacernos cargo”, dijo.

Sobre el respaldo que recibió por parte de los hinchas a través de las redes sociales, Vicedo agradeció las muestras de cariño.

Asimismo, contó que dejó de jugar hace una semana atrás, porque las conversaciones con la dirigencia de Aurora ya habían comenzado y se tenía abierta la posibilidad de su retorno.

De todas maneras, el atacante aseguró que debe aclimatarse y trabajar a la par de sus compañeros.

“Saliendo de la pretemporada espero ya tener a mi familia aquí (en Cochabamba) para comenzar el sueño de nuevo”, concluyó.

DA SILVA ARRIBA A COCHABAMBA

El volante de Aurora, Charles da Silva, llegó ayer a Cochabamba y se sumó a las prácticas del primer plantel.

“Creo que está demás decir que no fue un buen torneo, pero el fútbol te da esa revancha, ahora tenemos tiempo de trabajar la parte física y técnica. Creo que esta temporada va a ser mejor, como nosotros queríamos. El objetivo es conseguir un torneo internacional”, dijo.

Sobre el DT, Da Silva aseguró que tiene una buena relación con los jugadores.

WILSTERMANN POSTERGA UN DÍA INICIO DE PRÁCTICAS

Betty Rojas Rodríguez

Sin dar mayores explicaciones, el club Wilstermann informó ayer que el reinicio de las prácticas se postergan hasta mañana, y no comenzarán hoy tal como se había anunciado al cierre del anterior campeonato.

“El cuerpo técnico, en coordinación con el directorio de la institución, definieron arrancar la pretemporada el jueves 28 de junio”, señala el breve comunicado a la prensa ayer.

Wilstermann comenzará a trabajar a tan sólo 22 días para encarar el partido de ida por la Copa Sudamericana, ante el Deportivo Cuenca, en Ecuador, el próximo jueves 19 de julio.

Las gestiones de la dirigencia para ofrecer las condiciones necesarias para su entrenamiento inició apenas finalizó el torneo Apertura, en el que salieron campeones.

Una de las solicitudes del cuerpo técnico de Álvaro Peña, fue desarrollar sus prácticas en el estadio Félix Capriles, escenario donde esperan volver no sólo a disputar la Copa Sudamericana, sino también el torneo local.

El club aviador hasta ayer aún no contaba con una respuesta a la solicitud que enviaron a la Gobernación, en la que piden la autorización para entrenar en el Capriles y la constancia de que podrán disputar la Copa en ella, porque caso contrario deberán buscar una sede alternativa, tal como sucedió en la Copa Libertadores de América, torneo que debieron jugarlo en el estadio Patria de Sucre.