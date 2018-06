La Salle-Olympic debuta en Cliza ante Calero

El club cochabambino de La Salle-Olympic hará su primera presentación como local en el Torneo 2018 la de la Libobásquet como local en Cliza, un escenario que será estrenado hoy (16:00) con el lance ante Calero, el último campeón de la disciplina.

Para esta ocasión, el plantel dirigido por Luis Campuzano ya tiene el equipo listo para jugar ante el “Atómico”, incluyendo a los nacionales Diego Olguín y Ariel Callaú, ambos ex San Simón.

“Estamos listos y esperamos con todo a Calero. Será un partido complicado, pero vamos por todo”, dijo Campuzano.

Para esta ocasión, el cuadro lasallista saldrá a la cancha con Pablo Córdova, Diego Olguín, Joe Esefe, Miguel Arriola y Diego Cámara.

En caso de que exista algún inconveniente con la habilitación de Olguín, pese a que ayer se presentó toda la documentación ante la Federación Boliviana de Básquetbol (FBB), Campuzano podría apelar a Fernando Pacheco.

La tercera jornada del certamen 2018 continuará hoy con los partidos La Salle TRJ vs Rubair (20:30) y CAN vs Amistad (20:30).

El lunes se completará con el duelo AND-1 vs Pichincha (20:30).

LA SALLE PEREGRINA POR COLISEO

La presidenta de La Salle-Olympic, Carmen Canedo, lamentó ayer la falta de escenario para que su plantel pueda entrenar y jugar sus cotejos.

“Debemos buscar coliseos en Tiquipaya, Quillacollo y jugar en Cliza para nuestros partidos”, dijo Canedo.

Para el cotejo de hoy, Canedo anunció que pondrán buses para el público. El costo de la enrrada será de 15 bolivianos.