Peñarol juega en casa; Rubair y La Salle-Olympic van de visita

El quinteto de Peñarol de Quillacollo jugará este viernes (21:00) como local de AND-1, en el inicio de la cuarta fecha del grupo B del Torneo 2018 de la Libobásquet y donde además defenderá la segunda plaza de su serie en el coliseo Max Fernández.

Mientras tanto, los elencos de Rubair de Quillacollo y La Salle-Olympic buscarán, por su parte, retomar la senda de la victoria, luego de tropezar en su última actuación.

El elenco de Rubair, por el grupo B, será visitante el sábado de Pichincha en el coliseo Ciudad de Potosí, luego de perder la pasada jornada ante La Salle en Tarija. Mientras tanto, el quinteto lasallista hará su presentación por la serie A de visitante en Tarija ante Vikingos. Ambos cotejos se jugarán desde las 20:30.

Los restantes cotejos de la jornada la disputarán Amistad vs Calero, en Sucre (Grupo A); CARL A-Z vs CAN, en Oruro (Grupo A); Uagrm vs La Salle TRJ, en Santa Cruz (Grupo B). Todos los compromisos iniciarán a las 20:30.

Posiciones

Grupo A

Equipo PJ PG PP CF CC DIF PTS

1- CAN 2 2 0 170 152 18 4

2- Calero 2 2 0 189 175 14 4

3- Amistad 2 1 1 151 164 -13 3

4- CARL A-Z 1 1 0 89 86 3 2

5- La Salle-Olympic 2 0 2 166 185 -19 2

6- Vikingos 2 0 2 149 189 -40 2

Grupo B

Equipo PJ PG PP CF CC DIF PTS

1- La Salle TRJ 3 3 0 283 201 82 6

2- Peñarol 3 2 1 267 254 13 5

3- Pichincha 3 1 2 270 280 -10 4

4- Rubair 3 1 2 232 254 -22 4

5- AND-1 2 1 1 177 173 4 3

6- Uagrm 3 0 3 220 250 -30 3