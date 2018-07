Rusia 2018 resumido en 18 frases de los protagonistas

Hablaron los jugadores, hablaron los entrenadores, hablaron los aficionados y los periodistas. A continuación, una selección de las mejores frases del Mundial, Rusia 2018 resumido en 18 declaraciones:

- "Difícil encontrar las fuerzas para querer volver a jugar fútbol" (el astro brasileño Neymar tras la eliminación de Brasil en cuartos de final del Mundial al caer ante Bélgica)

- "En Internet hay unos desocupados muy creativos que están haciendo memes a diestro y siniestro" (el legendario ex jugador brasileño Ronaldo, a raíz de los videos y montajes en internet que se burlan de sus kilos de más)

- "Les mando un beso a todos, perdón por el susto y gracias por el aguante, hay Diego para rato" (el legendario Diego Maradona tras sufrir una descompensación mientras veía el Argentina-Nigeria en las gradas)

- "Lo envolvió una atmósfera adolescencial, lúdica, de amigos aduladores, guacamayos cantores, playas suaves y dulces guayabas" (el diario "El País" sobre el proceso de recuperación del brasileño Neymar antes del Mundial)

- "Es el mejor Mundial de la historia" (el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al hacer balance del Mundial de Rusia)

- "Si van a ver hoy el Inglaterra-Croacia, coman algo antes de beber, no exageren, cuiden a sus amigos y planeen ya el regreso a casa" (la empresa "Barts Health NHS Trust", propietaria de cinco hospitales en la capital británica, antes del partido Inglaterra-Croacia)

- "Ni en mis mejores sueños, y eso que soy un gran soñador, me habría imaginado esto" (el joven Kylian Mbappé tras alcanzar la final del Mundial con 19 años)

- "Es una vergüenza para el fútbol que se pierda tanto tiempo en un solo jugador. Hubo una reanudación del partido que demoró casi cuatro minutos. Esto debe ser un juego con virilidad y determinación y no con tanta payasada" (el técnico colombiano Juan Carlos Osorio, seleccionador de México, sobre la actitud del brasileño Neymar en el partido de octavos que Brasil le ganó al "Tri")

- "Si vas al diccionario y buscas la palabra progreso, pone 'hacer las cosas mejor en comparación con el pasado'. Eso es progreso, y el VAR es progreso para el fútbol" (el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre la aplicación del videoarbitraje por primera vez en un gran torneo internacional)

- "El Yuri Gagarin con bigote" (definición utilizada por la televisión rusa para calificar al seleccionador ruso Stanislav Cherchesov comparándolo con el legendario cosmonauta soviético)

- "En África, a veces juegas con botas, a veces descalzo, a veces en césped, a veces sobre ceniza. A veces la pelota es redonda, a veces no" (el sueco John Guidetti sobre sus orígenes en los suburbios pobres de Kibera y Mathare, en Kenia)

- "El fútbol es un juego simple. Veintidós personas luchan por el balón durante 90 minutos y al final ya no ganan los alemanes. La versión anterior ya es historia" (el legendario ex delantero inglés Gary Lineker en su cuenta de Twitter tras la eliminación de Alemania)

- "Desde los treinta años llevo escuchando que estoy viejo" (Andrés Iniesta, de 34 años, en Radio Marca sobre su último torneo con la selección española)

- "Pensé lo peor. No se movía. No movía las piernas ni los brazos. Tenía los ojos blancos y sólo parpadeaba. Nunca vi una situación así. Por suerte ya se recuperó y está bien" (el peruano Anderson Santamaría sobre el golpe que sufrió su compañero Jefferson Farfán en un entrenamiento)

- "No aceptamos el odio, los insultos y la malicia. Ella cuenta con un alto nivel de conocimiento especializado y está haciendo un buen trabajo en la Copa del Mundo" (el jefe de deportes de la cadena alemana ZDF, Thomas Fuhrmann, defiende a la locutora Claudia Neumann después de que se desatara una campaña de acoso y críticas en su contra por su narración del Mundial)

- "Cuando el reloj se iba parando y la pesadilla para Argentina se volvía cada vez más real, Lionel Messi se parecía cada vez más a un niño perdido" (el periódico británico "The Times" sobre el partido del crack argentino ante Croacia)

- "Lo único que quedaban, en la web de la FIFA, eran entradas para discapacitados. Me fijé cuáles eran los requisitos: estar en sillas de ruedas, algo específico para mujeres y sufrir de obesidad mórbida, 35 de IMC, el índice de masa corporal. Me fijé la mía, estaba en 30 e hice cuentas. Debía subir 25 kilos" (el aficionado peruano Miguel F., que engordó 25 kilos para conseguir una entrada de discapacitados en el Mundial)

- "Agradecemos a Julen todo lo que ha hecho porque él es uno de los grandes responsables de que estemos en Rusia, pero nos vemos obligados a destituirle" (Luis Rubiales, presidente de la federación española, al anunciar el despido del técnico Julen Lopetegui)

- "Mi madre preparaba el mismo menú cada día: pan y leche. Cuando eres un niño, no lo piensas, pero supongo que era lo que nos podíamos permitir. Un día entré en la cocina y vi a madre en la nevera con un cartón de leche, pero esta vez lo estaba mezclando con algo. Estaba agitándolo y yo no sabía qué pasaba. Después me trajo y la comida, sonriendo como si no pasara nada, pero me di cuenta de todo. Estaba mezclando leche con agua. No teníamos suficiente dinero para aguantar toda la mesa. No sólo éramos pobres, estábamos en quiebra" (el belga Romelu Lukaku en "The Player's Tribune" sobre su infancia en el Congo)