Carolina Ocampo: "Sé que no hice nada contra el deporte"

La atleta tarijeña Carolina Ocampo, que dio un resultado adverso en la prueba antidoping en los XI Juegos Suramericanos 2018, hizo su descargo anoche en el programa No Mentiras y señaló que no hizo nada contra el deporte y que se encuentra sin la ayuda de su Federación para la defensa.

"Yo creo que todos se quieren lavar las manos. Estoy sola en esto y voy a salir adelante porque sé que no hice nada contra el deporte. Yo siempre me he esforzado por mí", apuntó Ocampo.

La deportista manifestó que el presidente de la Federación de Atletismo, Marco Luque, no la contactó para conocer su situación.

"Todavía no me han dado una sanción. Yo no sé si voy a seguir. Todavía mi mente está muy dispersa. Yo sé que no lo hice de mala fe, pero afecta demasiado", manifestó.

Explicó que todo comenzó dos semanas antes de la competencia con un dolor de cabeza.

"Tengo sinusitis y tengo mala oxigenación en el cerebro y debido a que entreno mucho, compito mucho, no podía operarme", contó en el programa de televisión.

Ocampo aceptó, nuevamente, que se automedicó, y contó que, en una farmacia compró Punacap, un medicamento que "alivia la sintomatología aguda del mal de altura", según explica la página web de Laboratorios Delta.

"Atrás (del empaque) de la pastilla dice la sustancia que me encontraron. Está ahí", aceptó en la entrevista.

Según los datos de Laboratorios Delta, el comprimido contiene: paracetamol, acetazolamida, cafeína y excipientes.

La acetazolamida es una sustancia catalogada por la Wada (Agencia Mundial Antidopaje) como diurético y agente enmascarante.

"Pero es tan poco lo que yo consumí que no taparía nada. Porque si yo hubiera querido cubrir algo hubiera tomado unas 20 pastillas de Punacaps", aseguró.

En cuanto a la posibilidad de que le quiten el premio económico por la medalla de plata, que otorgó el Gobierno, lo ve con resignación.

"Por suerte no he gastado nada. Pero de las otras compañeras no sabemos. Yo todavía no he tiendo la oportunidad de hablar con ellas porque todo estaba en bajo perfil", manifestó.