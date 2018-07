Guth asiste al Mundial de Golf Junior en EEUU

"Yo creo que todos se quieren lavar las manos. Estoy sola en esto y voy a salir adelante porque sé que no hice nada contra el deporte. Yo siempre me he esforzado por mí", apuntó Ocampo. Ver más Carolina Ocampo: "Sé que no hice nada contra el deporte"

La Liga Boliviana de Básquetbol (Libobásquet) se creó en 2014 con el siguiente objetivo: profesionalizar el deporte canasta en un plazo de cuatro años, equivalente a ocho torneos
Profesionalismo, una tarea pendiente de la Libobásquet

Todos los deportistas bolivianos que lograron una medalla durante los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 recibieron un premio económico de parte del Gobierno nacional
Ministerio espera la notificación de la Odesur por el caso de doping