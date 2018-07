Oriundos de Uncía que viven en la Llajta destacan

"Son deportistas que por sus propios méritos y logros gozan de este apoyo. Es un monto económico mensual que les ayuda para que puedan realizar su preparación y aproximadamente son como mil dólares... Ver más Solidaridad Olímpica brinda apoyo a seis deportistas bolivianos

La séptima fecha del Torneo 2018 de la Liga Boliviana de Básquetbol (Libobásquet) se jugará desde mañana y hasta el sábado con los emocionantes cotejos interseries, con los grandes atractivos de los... Ver más Clásicos interseries animan la segunda ronda de la Libobásquet

“Todo se nos fue en un abrir y cerrar de ojos”, es la frase que resume el momento por el que atraviesan las tres atletas que también lograron la medalla de plata en los XI Juegos Suramericanos... Ver más “No nos queda otra que volver a empezar de cero”