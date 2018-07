¿Quién tiene la responsabilidad en el caso de doping positivo?

“La verdad que todo esto ha pasado por desconocimiento”, dijo Carolina Ocampo a la prensa al brindar su descargo sobre el caso de doping positivo en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, en la prueba de los relevos 4x100.

Pero, ¿puede un atleta de alto rendimiento que no compite por primera vez a nivel internacional asegurar que desconoce qué sustancias no debe consumir y los procedimientos del Control Antidoping?.

El presidente del Comité Olímpico Boliviano (COB), Marco Arze, señaló que todos los deportistas que compiten en justas deportivas internacionales firman un documento denominado “Formulario de Elegibilidad”, en el que hacen constar que “conocen el Código Antidopaje. Consecuentemente, si no lo han leído, hay fallas que hay que subsanar”.

Aunque no se encontró el formulario de los Juegos Suramericanos 2018, este medio sí pudo acceder al de los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017, en el que además de aceptar aspectos de publicidad y deslindar de responsabilidad a la organización en varios temas, señala: “Acepto cumplir las normas y los procedimientos establecidos en el Código Mundial Antidopaje y competir con el espíritu del Juego Limpio”. Según se informó, el documento que debe ser firmado no sólo por los atletas sino también por los oficiales (entrenadores, dirigentes, etc.) es similar para los Suramericanos.

Alba Gamarra, jefa de misión adjunta de Bolivia en Cocha 2018, afirmó que todos los atletas conocían que existían médicos a su disposición para cualquier consulta o atención. “Algunos incluso preguntaban si podían tomar Coca Cola, por temor; entonces no pueden decir que no conocen y deben tener cuidado con los medicamentos que toman”, dijo Gamarra. Arze fue un poco más allá y dijo que “el primer y directo responsable es el entrenador, porque es él quien debe preparar no sólo físicamente al atleta, sino también educarlo en lo que es prohibido y lo que no es prohibido”.

Pese a ello, Arze reconoció su parte de responsabilidad, al igual que debe hacerlo el Ministerio de Deportes, porque evidentemente no existió una socialización adecuada y masiva del tema de doping en Bolivia, porque es una tarea que ambas instancias deben hacerla a todo nivel.

“Se debe aplicar un sistema de educación, no solamente a los atletas, sino también a los entrenadores o sea al conjunto de actores del deporte, inclusive la parte periodística. El tema pasa porque existe un alto grado de desinformación”, dijo Arze.

El dirigente olímpico afirmó que es necesario instituir una Organización Nacional de Antidoping (ONAD) en el país. Esta tarea, según el Código Mundial de Antidopaje, debe ser impulsado tanto por los Comités Olímpicos Nacionales y sus gobiernos, pero no se refiere al financiamiento. Una organización de esta naturaleza implicaría una fuerte inversión económica, ya que cada prueba tiene un costo mínimo de $us 250 y alguien tiene que correr con los gastos.

LA ODESUR PIDE LA QUITA DE MEDALLAS

La Organización Deportiva Suramericana (Odesur) envió una nota al Comité Olímpico Boliviano (COB) solicitando la devolución de la medallas, tanto la presea de plata que logró la posta femenina 4x100 y la bronce de boxeo, informó el presidente del COB, Marco Arze.

“Es un requerimiento que a la brevedad posible se debe cumplir”, dijo Arze.

Carolina Ocampo en los relevos y Rodrigo Carvajal en boxeo, fueron los atletas que dieron doping positivo en Cocha 2018.

PARA BOLIVIA NO ES LA PRIMERA VEZ

No es la primera vez que el país se ve involucrada en un tema de doping positivo en los Juegos Suramericanos.

Hace ocho años, en los IX Juegos Suramericanos Medellín 2010, otra atleta boliviana estuvo implicada en un caso de doping.

Alison Sánchez, que junto al equipo de 4x400 había logrado la medalla de bronce, fue despojada de la misma, luego que dio positivo a la sustancia de Nandrolona.

En su momento y hasta la fecha, Sánchez siempre aseguró su inocencia y dijo que usó el medicamento por desconocimiento y falta de asesoramiento para curar una lesión.

La atleta fue suspendida de la actividad deportiva por dos años y recién en 2012 volvió a competir.

LA SANCIÓN MÍNIMA ES DE DOS AÑOS DE SUSPENSIÓN

Carolina Ocampo, positivo a la sustancia Acetazolamide, un agente enmascarante, y Rodrigo Carvajal, positivo a esteroides anabólicos andrógenos, podrían recibir entre dos a cuatro años de suspensión de toda actividad relacionada con el deporte.

De acuerdo al Código Mundial Antidopaje cuando se demuestra que el deportista usó de manera intencional y consciente la sustancia, la sanción es de cuatro años en primera instancia y en el caso de reincidencia la suspensión es de por vida.

Pero en el caso de “una infracción de las normas antidopaje que resulte de un Resultado Analítico Adverso por una Sustancia Prohibida sólo en competición, no debe ser considerada “intencional” si el medicamento no es una sustancia específica y el deportista puede acreditar que utilizó la sustancia prohibida fuera de competición en un contexto sin relación con la actividad deportiva”, entonces la sanción es de dos años.

Ocampo presentó sus descargos en el que hace constar que usó el medicamento Puna Cap, con composición similar a la del Sorojchipill, para combatir el mal de altura. Con ello espera recibir la mínima sanción.

En el caso de Carvajal, aún no hizo sus descargos, aunque su federación nacional aseguró que hasta fin de semana se tendría una información al respecto.

Ninguno de los dos atletas solicitó la apertura de la Muestra B, porque de salir nuevamente positivo la sanción podría duplicarse.

SEIS DEPORTISTAS TENDRÁN LAS BECAS OLÍMPICAS

APG

Los deportistas Karen Tórrez y José Quintanilla, de natación; Ángela Castro y Ronal Quispe, marcha atlética; Alejandro Gómez, ciclismo de montaña; y Rudolf Knijnenburg, tiro deportivo, se beneficiarán del apoyo económico (mil dólares mensuales) en el marco de las becas del programa de asistencia del Comité Olímpico Internacional (COI), que se hace efectivo a través de Solidaridad Olímpica.

“Son deportistas que por sus propios méritos y logros gozan de este apoyo. Es un monto económico mensual que les ayuda para que puedan realizar su preparación, son como mil dólares”, declaró Graciela Jurado, secretaria de actas del Comité Olímpico Boliviano (COB).

Los seis atletas participaron en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. Tórrez ganó tres medallas de plata en las pruebas de 50 metros libre, 100 metros libre y 100 metros mariposa; Castro una presea de plata en los 20 kilómetros; y Quispe una de bronce en los 50 kilómetros.

“Sabemos que los deportistas efectúan una inversión alta en su preparación y esta beca es un colchón para mantener su alimentación como mínimo”, explicó Jurado.

Este beneficio corre a partir de julio, entregándose el dinero los primeros días de agosto.

La asistencia a estos deportistas tendrá una duración de 24 meses, con vistas a clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Jurado dejó en claro que los becarios deben hacer sus descargos de manera mensual.

“Como es un monto que llega como equipo, ellos deben hacer los descargos, porque si uno de ellos no presenta el informe correspondiente, entonces, todo el equipo queda afectado”, subrayó.